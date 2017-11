Innsbruck – Schon jetzt stöhnen Tirols Gemeinden über zusätzliche Belastungen, zuletzt sorgte die Abschaffung des Pflegeregresses für heftige Proteste. In Tirol werden Mehrkosten von 20 Millionen Euro für Land und Gemeinden gefürchtet. Und jetzt sorgt die vom Land für die Gemeinden berechnete mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2022 für Aufregung in den Gemeindenstuben von Osttirol bis Reutte.

Die Ausgaben in den Budgets sind in den vergangenen Jahren ohnehin kontinuierlich gestiegen, 2016 haben sie insgesamt 2,327 Milliarden ausgegeben – um 5,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gemeindebeiträge für das Land (Transferzahlungen) schnellten ebenfalls in die Höhe. Für Soziales und Gesundheit, also die Daseinsfürsorge, mussten 392 Mio. Euro bezahlt werden. Gleichzeitig sitzen die 270 Tiroler Gemeinden auf Schulden von 837,9 Millionen Euro.

Demgegenüber fallen die Einnahmenzuwächse aus den Anteilen an den Bundessteuern (Abgabenertragsanteile) eher bescheiden aus. Für kommendes Jahr rechnet das Land mit einer Steigerung von zwei Prozent. Und das wird auch bis Anfang der 2020er-Jahre so sein. Die Gemeinden lukrieren heuer rund 860 Mio. Euro aus den Bundessteuern.

Nur: Das Land hat die Bürgermeister jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass die Aufwendungen für den Sozialbereich (Mindestsicherung, Kinder- und Jugendwohlfahrt) sich um durchschnittlich sechs Prozent jährlich erhöhen werden, die Beiträge für Gesundheit und die Krankenhäuser um fünf Prozent.

Im Land regt sich Widerstand, vor der letzten Landtagssitzung im Dezember macht auch die SPÖ mobil. Bereits in den vergangenen Monaten hat sie in mehreren Initiativen einen Belastungsstopp gefordert. Die Transferzahlungen an das Land sollen gedeckelt und die Landesumlage von aktuell 62 Millionen Euro soll schrittweise gesenkt werden. Doch bei Schwarz-Grün fand die SPÖ bisher kein Gehör.

Angesichts der bevorstehenden Belastungswelle fragt sich der Vorsitzende des SP-Gemeindevertreterverbands und Sellrainer Bürgermeister Georg Dornauer, wo denn der Aufschrei von Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf (VP) bleibt. „Und was denkt sich LH Günther Platter, wenn er am Gemeindetag vollmundig verkündet: ,Geht’s den Gemeinden gut, geht’s dem Land gut.‘?“ Dornauer kritisiert die Aushungerungspolitik der Gemeinden. „Natürlich gibt es jährlich Bedarfszuweisungen von 106 Millionen Euro, aber gleichzeitig benötigt es eine Belastungsbremse.“ Außerdem gebe es Millionenrücklagen in diversen Töpfen, „allen voran im Gemeindeausgleichsfonds“. Aus seiner Sicht sehe die Stärkung des ländlichen Raums jedenfalls anders aus als mit der von Schwarz-Grün praktizierten Gemeindepolitik. Dass das Land 2016 beim Gemeindeausgleichsfonds einen Kredit von 33,7 Mio. Euro aufgenommen hat, empörte zuletzt auch SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik. „Schließlich steht das Geld den Gemeinden zu.“ Wenn schon, sollten sie günstige Kredite erhalten. (pn)