Innsbruck – Der jahrelange Konkurrenzkampf zwischen Innsbrucker Stadtapotheke und SoWi- Apotheke, der nun zur Schließung der SoWi-Apotheke führt, sorgt weiter für viel Gesprächsstoff. „Es haben mich so viele Betroffene und deren Angehörige angerufen, die nicht verstehen, warum sie künftig in die Stadtapotheke ausweichen müssen, wo es keinen Parkplatz gibt und wo vor allem ein barrierefreier Zugang fehlt“, sagt Elisabeth Rieder, Vorsitzende des Behindertenbeirates der Stadt Innsbruck und Behindertenbeauftragte der Uni. „Wenn man als Rollstuhlfahrer eine Apotheke nicht ohne fremde Hilfe betreten kann, ist das eine Diskriminierung“, kritisiert Rieder. Zwar sieht das Behindertengleichstellungsrecht laut Sozialministerium vor – und das gilt für alle Unternehmen –, „dass sie von jedem Menschen unabhängig von einer eventuell vorhandenen Einschränkung benutzt werden können und dass sie grundsätzlich ohne fremde Hilfe nutzbar sind“. Doch für die Stadtapotheke gilt eine Ausnahme, die 2010 rechtskräftig erteilt wurde. „Im Einzelfall kann von der Barrierefreiheit abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass der barrierefreie Zugang nicht mit einem technisch vertretbaren Aufwand herstellbar ist“, heißt es aus dem Stadtmagistrat. Rollstuhlfahrer Walter Mader kann dies nicht nachvollziehen: „Auch andere Gebäude in denkmalgeschützten Bereichen in Innsbruck haben mobile Rampen. Eine Lösung, die absolut machbar ist.“ (wa)