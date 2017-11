Innsbruck – Das Tiroler Bildungsforum ist die größte Bildungseinrichtung in Tirol, die durch ehrenamtliches Engagement geführt wird. 500 Ehrenamtliche sind in den Gemeinden in den Bereichen Chronikwesen, Erwachsenenschulen und Forum blühendes Tirol tätig.

Obmann des Bildungsforums war in den vergangenen 14 Jahren ÖR Josef Hechenbichler aus Kössen. Er setzte sich besonders dafür ein, gesellschaftspolitische Themen aufzugreifen und auf lokaler Ebene zu implementieren. Unter seiner Führung wurden u. a. die beliebten „Repair Cafés“ eingeführt.

Dieser Tage legte er die Obmannschaft und damit die Leitung des Tiroler Bildungsforums in jüngere Hände: Neu an der Spitze steht nun LA Bettina Ellinger (ÖVP) aus der Wildschönau. Sie will die Angebote stärken und damit das Leben in den Gemeinden mit neuen Ideen und Projekten bereichern. (TT)