Virgen – Das Land Tirol vergibt alle zwei Jahre eine Auszeichnung an Gemeinden, die besonders auf nachhaltige kommunale Mobilität setzen. Dafür werden die so genannten Mobilitätssterne vergeben. Bei der feierlichen Veranstaltung im Innsbrucker Landhaus am Mittwochabend würdigte das Land auch die Gemeinde Virgen.

„Die Osttiroler Gemeinde Virgen, die kürzlich als energieeffizienteste Gemeinde Österreichs ausgezeichnet wurde, liegt auch im Mobilitätsbereich ganz vorne“, hieß es. „Dies liegt nicht zuletzt an der Teilnahme am E-Carsharing ,Flugs‘ der Regionalenergie Osttirol. Das E-Auto ,e.vi‘ ergänzt die E-Auto-Flotte der Gemeinde Virgen. Während das Virger Mobil ausschließlich für den ortsinternen Gebrauch vorgesehen ist, steht das neue Fahrzeug auch für Fahrten außerhalb der Gemeinde zur Verfügung und ersetzt so vielleicht das ein oder andere Zweitauto.“ (TT)