Von Peter Nindler

Innsbruck, Neustift – Die erschütternden Aussagen der ehemaligen Skirennläuferin Nicola Werdenigg rücken jetzt auch die Skihauptschule Neustift mit dem dazugehörenden Internat in den Mittelpunkt der Diskussion. „Wir nehmen alle Vorwürfe und Rückmeldungen im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch im Sport sehr ernst und tun alles, um Übergriffen und Grenzüberschreitungen vorzubeugen“, sagte Freitag Sportreferent LHStv Geisler. Gleichzeitig dürften jedoch keine Pauschalverdächtigen in den Raum gestellt werden.

Geisler und Bildungslandesrätin Beate Palfrader setzen deshalb auf lückenlose Aufarbeitung in der Skihauptschule, die auch die Gegenwart umfasst. „Gemeinsam wollen und werden wir alles daran setzen, damit Gewalt und Missbrauch sowohl im Sport als auch im Alltag bestmöglich verhindert und ausgeschlossen werden können“, sind sich Geisler, Palfrader und die für die Kinder- und Jugendhilfe zuständige LR Christine Baur einig.

Dass es erniedrigende Aufnahmerituale in der Skihauptschule gegeben hat, gilt als gesichert. Die Vorwürfe von sexualisierter Gewalt gegenüber Nachwuchsathleten und wie die Schulführung damit umgegangen ist, sind Teil der staatsanwaltlichen Ermittlungen. Werdeniggs Aussagen wurden zwischenzeitlich von ehemaligen Schülern bestätigt. Der damalige Heimleiter, der 1975 abgezogen wurde und noch einige Jahre Lehrer an der Schule war, gerät immer mehr ins Visier. Für Palfrader geht es jetzt darum, ganz genau hinzuschauen und Betroffenen zu helfen. „Das ist unsere Verantwortung.“ Und notfalls werde man mit allen Konsequenzen einschreiten.

Für den Sportlichen Leiter der Skihauptschule, Harald Kirchmair, ist es jetzt wichtig zu differenzieren. Seit vier Jahre übt er diese Funktion aus. „Die Schilderungen, was in den 1970er-Jahren passiert ist, schockieren mich. Trotzdem darf für heute kein Generalverdacht über Neustift gestülpt werden.“ Deshalb ist Kirchmair froh über die Aufarbeitung. „Für uns, und das wissen die Eltern, steht das Wohl der Kinder im Mittelpunkt. Und neben der schulischen und sportlichen Ausbildung geht es um die soziale Komponente.“ Bisher sei er noch nie wegen Übergriffen kontaktiert worden. Kirchmair verweist zudem auf eine Vertrauenslehrerin, an die sich die Schüler seit 15 Jahren wenden können.

Die Betreuung und Ausbildung für die 66 Schüler hat sich laut Kirchmair, der auch Trainer ausbildet, natürlich gewandelt. „Wir haben heute zwei Trainerinnen im Team. Das war mir wichtig.“ Er streicht ein gutes Betreuungs-Netzwerk heraus, „damit wir den Kindern ein gutes Umfeld bieten können“.