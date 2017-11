Kufstein – Alois Margreiter war bereits vor der Sitzung der Reihungskommission in Innsbruck ein Fixstarter der Volkspartei im Bezirk Kufstein für die Landtagswahl am 25. Februar 2018. Er und Barbara Schwaighofer belegen eines der Direktmandate, die die VP im Bezirk innehat. Die dritte Landtagsabgeordnete im Bezirk ist bislang Bettina Ellinger. Sie war über die Landesliste in den Landtag eingezogen.

Während Margreiter nach der Wahl zur Nummer eins durch die Kufsteiner Bezirks­parteileitung dieser Sitzung der Reihungskommission in Innsbruck locker entgegensehen konnte, war die Frage um Platz zwei heftig umstritten. Das interne Match lautete Barbara Schwaighofer gegen Bettina Ellinger. Erstere war von Wirtschaftsboss Franz Hörl und Zweitere von Bildungslandesrätin Beate Palfrader nominiert worden. Schwaighofer erhielt die ganz klare Mehrheit der Stimmen. Aber auch für Platz drei ging es sich für die Angatherin nicht aus. Es gibt eine geforderte Reihungsvorgabe Mann-Frau bzw. Frau-Mann. Diese kann durchbrochen werden, aber – so war von VP-Insidern zu erfahren – es gab für Ellinger keine dafür notwendige Einstimmigkeit in der Kommission. So wurde der Ebbser BMStv. Sebastian Kolland ganz klar auf den dritten Platz gereiht.

Ellinger dürfte damit für ihr Verhalten während der Nationalratswahl abgestraft worden sein: Bekanntlich hätte Ellinger auf Platz zwei der Landesliste bei der Nationalratswahl kandidieren sollen. VP-Chef Sebastian Kurz reihte aber Kira Grünberg an erster Stelle, damit musste ein Mann an Platz zwei stehen. Ellinger zog sich demonstrativ zurück und schränkte ihr Engagement auf ein Minimum ein. Das bescherte ihr nun das offen gezeigte Missfallen der Partei, wie VP-intern zu hören ist.

„Das sehe ich nicht so dramatisch“, meint Ellinger zur TT. Man führe ohnedies einen Vorzugsstimmenwahlkampf, „und ob ich jetzt an der ersten Stelle bin oder nicht – um die Stimmen muss ich ohnedies laufen.“

Währenddessen kann sich Margreiter auf die volle Unterstützung der Bauerbündler stützen. „Es gibt nur wenige Abgeordnete, die so viele Funktionen abdecken wie Alois Margreiter. Er hat sich auch nicht gescheut, die ganz schwierigen Themen anzupacken“, lobte LHStv. Josef Geisler bei der Herbstkonferenz der Landwirte. (wo, fh)