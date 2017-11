Von Matthias Reichle

Sölden – „Am 11. November 1991 wurde das alte Altenheim übergeben. Damals hätte ich nicht gedacht, dass ich auch beim neuen an vorderster Front dabei sein werde“, schmunzelte der Sölder Dorfchef Ernst Schöpf. In seiner Funktion, die er seit 1986 bekleidet, hat er das Altenheim seiner Gemeinde überlebt und eröffnete gestern den Nachfolgebau, der an einem neuen Standort südlich des Gemeindeamtes in unmittelbarer Nachbarschaft des alten errichtet wurde.

Das Sozialzentrum, das dort in zweijähriger Bauzeit entstanden ist, kostet rund 13 Millionen Euro. Einen Rahmen, der nicht überschritten wird, wie Schöpf betonte. „Der Pflegebedarf ist ein anderer geworden“, erklärte er das neue Angebot: Neben Pflegebetten, die von 25 auf 27 aufgestockt wurden, findet sich dort nun auch betreutes Wohnen, die Büros des Sozialsprengels sowie der Schülerhort und die Praxis eines Physiotherapeuten.

Darüber hinaus wurden zwei Untergeschoße mit Tiefgaragenplätzen miterrichtet, die auch umliegenden Betrieben zur Verfügung stehen. Besonderen Dank übermittelte Schöpf dabei seinem ehemaligen Vizebürgermeister Aloi­s Scheiber, der die Grundstücksverhandlungen mit viel Geduld geführt hatte, sowie dem Architekturbüro DIN A4 für den „toll gelungenen Bau“.

Dass die Übersiedlung Anfang November zwei Monate zu spät erfolgt ist, schrieb man auch der dynamischen Bausituation in Sölden zu. „Gott sei Dank haben die Klienten im Gegensatz zu manchem Gast mehr Geduld.“ Im Gegentei­l, war die Beobachtung der Bauarbeiter doch über Monate eine „sinnvolle Beschäftigungstherapie“ der Heimbewohner, die in unmittelbarer Nachbarschaft den Fortschritt beobachteten, wie Heimleiterin Ingrid Holzknecht berichtete. Bei so manchem löste das Erinnerungen an sein eigenes Berufsleben aus.

Für Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg war vor allem der integrative Gedanke des Sozialzentrums mit dem Schülerhort vorbildlich. Das neue Haus biete „Heimat für viele Jahre und Jahrzehnte“. „Mit dem Strukturplan Pflege hat sich Tirol strategisch aufgestellt. Wir haben in den letzten Jahren 600 neue Pflegebetten umgesetzt“, so Tilg, „momentan wird fast im Wochenrhythmus ein neues Heim eröffnet.“ Das betreute Wohnen boomt, erklärte er.

In den kommenden Jahren steht gerade im Bezirk Land­eck eine Ausbauoffensive bei den Pflegeheimen bevor. Das Haus in Zams wird um 30 Betten aufgestockt und mit 20 Betten für eine Übergangspflege erweitert. Das Haus in Grins bekommt 30 neue Betten, jenes in Flirsch fünf neue. Das Heim in Ried wird saniert und um betreutes Wohnen ergänzt. Alle Projekte haben bereits grünes Licht und werden derzeit parallel vorbereitet, so Tilg.

Auch das eben eröffnete Heim in Sölden wurde mit Landeshilfe errichtet. 2,5 Mio. Euro flossen aus unterschiedlichen Töpfen, vor allem aber dem Gemeindeausgleichsfonds. 2,9 Mio. werden mit der Wohnbauförderung finanziert.

Was mit dem alten Heim passiert, sei noch nicht endgültig entschieden, so Schöpf. Der TVB habe Interesse für Büros angemeldet. Was übrig bleibt, könnte in weitere betreute Wohnungen verwandelt werden, glaubt der Dorfchef. Die Nachfrage dafür sei gegeben.