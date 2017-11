Zirl – Angebliche Mängel bei den früheren Bürgerservice-Räumen in der „Max“-Passage haben den Zirler Gemeinderat zuletzt intensiv beschäftigt – so auch in der Sitzung am Donnerstagabend. Wie berichtet, hatte die Marktgemeinde die Räume im neuen Dorfzentrum 2014 unter BM Josef Kreiser (Zirl Aktiv) um 250.000 Euro von der DZZ – Dorfzentrum Zirl GmbH angekauft. Nach wiederholten Beschwerden der Mitarbeiter über die Licht- und Belüftungssituation ließ BM Thomas Öfner (Für Zirl) das Bürgerservice Ende 2016 nach gutachterlicher Vorprüfung räumen. Es folgten vergebliche Verkaufsversuche und zuletzt ein weiteres Gutachten. Dieses zeigte insgesamt sieben Mängel auf, mit der Belichtung als Knackpunkt: Diese entspreche nicht den rechtlichen Voraussetzungen, um dauerhaft Arbeitsplätze unterzubringen.

Seitens der DZZ wurden diese und andere Ergebnisse des Gutachtens kritisch hinterfragt und darauf verwiesen, dass die meisten beanstandeten Mängel erst durch Umplanungen seitens der Gemeinde selbst eingetreten seien – nach der „mängelfreien Übergabe“ der Räume.

Nach der Sitzung Anfang November habe er dem Sachverständigen einige „klare Fragen gestellt, die offen geblieben sind“, berichtet Öfner. Das Gutachten wurde überarbeitet – und kommt nun u. a. in Sachen Belichtung, die zuvor noch als schwerer, unbehebbarer Mangel klassifiziert worden war, zu einer neuen Erkenntnis: Die Abweichung von wenigen Lux beim Belichtungwert lasse sich mit künstlichem Licht ausgleichen.

„Hier liegt also kein Mangel vor, die Belichtung entspricht den Gesetzen“, hält DZZ-Geschäftsführer Wolfgang Hütter fest. Generell sei das ursprüngliche Gutachten „nicht sehr gut recherchiert“ gewesen. Nunmehr seien von sieben angeblichen Mängeln „eineinhalb übrig geblieben“: Bei einer Brandabschottung fehle eine Prüfplakette. Und man habe sich bereiterklärt, das Behinderten-WC mit einem Notfallschalter nachzurüsten – obwohl dies nicht Teil der Leistungsvereinbarung war.

„Gegenüber dem Verkäufer bleibt kein nachweisbarer Mangel übrig“, bilanziert Öfner, ein etwaiges rechtliches Vorgehen sei daher „keinesfalls zu rechtfertigen“.

Laut Mehrheitsbeschluss des Gemeinderates soll Öfner nun bis Mitte 2018 weiter versuchen, die Räume zu veräußern oder zu vermieten. Ansonsten ist eine Eigennutzung denkbar, etwa als Sitzungssaal für die Mandatare. Dafür plädiert etwa Vize-BM Victoria Rausch (Zirl Aktiv): „Derzeit blockiert der Gemeinderat regelmäßig einen Saal im Veranstaltungszentrum B4.“