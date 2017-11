Von Catharina Oblasser

Lienz – Die Liebburg, das Franziskanerkloster, die Rieplerschmiede, die alte Stadtmauer und der Bildstock in der Kreuzgasse gehören zur Gruppe der denkmalgeschützten Objekte in Lienz. Dass die genannten Bauten historisch bedeutsam sind und Altertumswert haben, wird wohl niemanden wundern. Auch die Stadtpfarrkirche St. Andrä, die Angerburg, die Kirche St. Michael und das Freiheitskämpfer-Denkmal in der Schweizergasse fallen – wenig verwunderlich – in diese Gruppe. Auf der Homepage der Stadt Lienz sind insgesamt 69 Objekte aufgezählt, die unter Denkmalschutz stehen oder dafür vorgesehen sind.

Und darunter gibt es durchaus Überraschungen. So findet sich der Lokschuppen auf der Liste, der Kindergarten Villa Monti, die Neue Mittelschule Egger-Lienz, die Landwirtschaftliche Lehranstalt, das Bezirkskrankenhaus mit Hauskapelle, das zugehörige Primarhaus, Wohnblöcke in der Wolkensteinerstraße und sogar das Mitteregger Kreuz. Entgegen der landläufigen Meinung steht außerdem nicht nur die Franz-Josef-Kaserne unter Denkmalschutz, sondern auch große Teile der Haspingerkaserne.

Ebenfalls geschützt: das Stadthaus „Luegerhaus“, erbaut 1925, am Johannesplatz 10. Besser bekannt ist es als „Altes Rathaus“ oder als Gasthaus Gösserbräu. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das dreistöckige Gebäude bis 1978 als Rathaus, später beherbergte es die städtische Galerie. Danach stand es leer. Im Jahr 2005 verpachtete die Stadtgemeinde Lienz als Eigentümerin das Erdgeschoß an zwei Wirte, die seither dort das Gasthaus Gösserbräu betreiben. Die Obergeschoße hingegen stehen seit mehreren Jahrzehnten leer.

Im April 2012 verkaufte die Stadt das „Luegerhaus“. Den Zuschlag erhielt die Pirkner Real Estate GmbH von Künstler Jos Pirkner und dessen Sohn Gidi. Mit einem Angebot von einer Millionen Euro übertrumpften sie sieben andere Bieter, darunter die Wirte des Gösserbräus, einen Lienzer Galeristen und einen Hausbesitzer aus der Nachbarschaft.

Die Pläne von Gidi Pirkner und vor allem von Vater Jos Pirkner waren ehrgeizig. Eine Galerie, Räume für Lesungen und Konzerte waren oberhalb des Gasthauses geplant.

Heute, fünfeinhalb Jahre später, hat sich noch immer nichts Sichtbares getan. Jos Pirkner spricht von großen Schwierigkeiten, die durch den Denkmalschutz entstünden. Er möchte auch ein Penthouse unter dem Dach bauen, doch es sei sehr kompliziert, Änderungen im Gebäude durchzusetzen – kurzum ein wahres Ärgernis.

Die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik beruhigt. Nach einem negativen Gutachten des Bundesdenkmalamtes hätten die Pirkners vor Kurzem eine neue Einreichung gemacht. Nun hoffe man auf eine baldige Einigung.