Innsbruck – Als Autor der erfolgreichen „Veilchen“-Krimis ist der Innsbrucker Joe Fischler komplexe, verwickelte Handlungsabläufe gewohnt. Doch hier weiß auch er nicht mehr wirklich weiter: Fischler ist Eigentümer einer Liegenschaft am Maria-im-Walde-Weg auf der Hungerburg, für die – so wie für mehrere weitere „baugenehmigte, voll erschlossene Häuser und Berghütten“ – seit Jahrzehnten eine rechtlich gesicherte Zufahrt fehle.

Dem Problem lägen „Versäumnisse der Stadtverantwortlichen vergangener Zeiten“ zugrunde, erklärt Fischler. Bereits Ende der 1940er-Jahre habe die Stadt eine Straße projektiert, im Vertrauen darauf hätten auch seine Vorfahren gebaut – „die Straße kam jedoch nie“. Eine Zufahrt ist daher bis heute nur über private Forstwege möglich, „wir erreichen unsere Grundstücke also nicht, ohne gegen Forstrecht oder andere Gesetze zu verstoßen“, so Fischler. „Selbst zu Fuß kommen wir nur mit dem Goodwill der Eigentümer hin.“ Für die Anrainer sei es „unmöglich“, mit den ca. 20 privaten Wegeigentümern – von denen sich manche „bewusst querlegen“ würden – eine zivilrechtliche Einigung zu finden. Fischlers Forderung: „Die Stadt, die hier ja immerhin auch Wegerhalter ist, müsste aus einem Forstweg mit vielen privaten Eigentümern einen öffentlichen Weg machen.“ Bei der neuen, breiten Zufahrt zur Umbrüggler Alm habe die Stadt „keine Kosten und Mühen gescheut, um eine Lösung aus dem Boden zu stampfen, die alle Stückeln spielt“, vergleicht Fischler. „Doch ein paar Meter weiter zeigt sie kein Interesse, alte Schadensfälle zu sanieren. Es fehlt an einem politischen Kraftakt.“

Das lassen BM Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), der fürs Forstwesen zuständige Stadtrat Franz X. Gruber (VP) und die Stadtjuristen, die die Sachlage intensiv geprüft haben, so nicht stehen. „Die Bewohner am Maria-im-Walde-Weg sehen sich als Inhaber von Bauland, es handelt sich aber widmungsgemäß um Freiland“, betonen sie unisono. Eine Umwidmung auf Bauland werde nicht erfolgen, daher sei auch keine öffentliche Straße möglich. „Wir müssten also öffentliches Geld für eine nichtöffentliche Aufgabe in die Hand nehmen – und auch noch Private dazu bringen, dafür Grund zur Verfügung zu stellen“, sagt Gruber. Dies sei nicht Aufgabe der Stadt – und auch raumordnerisch nicht zu argumentieren. „Es gibt viele ähnlich gelagerte Fälle, etwa in Arzl oder Igls, wo Private auch gerne hätten, dass wir Zufahrten in die öffentliche Hand übernehmen“, ergänzt Oppitz-Plörer.

Ein Forstweg sei grundsätzlich nicht für den öffentlichen Kfz-Verkehr zugänglich, sondern diene der forstwirtschaftlichen Bringung, führen die Stadtjuristen weiter aus. Wenn Private für manche Benutzungen keine zivilrechtliche Einigung fänden, könne die Stadt nicht einfach eingreifen und das ersatzmäßig erledigen. „Ob es hier allfällige, in der Vergangenheit bestehende Zufahrtsrechte über Privatgrundstücke gab, entzieht sich unserer Kenntnis“, fügt Amtsvorstand Walter Zimmeter (Tiefbau) hinzu.

Als mögliche Alternative sähe Fischler einen Wartungsweg, der von den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB) für die Kanalreinigung genützt werde. Dieser zweige südlich vom Maria-im-Walde-Weg ab und führe direkt an die Liegenschaften heran. „Er wäre prädestiniert als Zufahrtsweg“, die Anrainer seien auch bereit, einen Teil der Kosten zu tragen und Grundstreifen abzutreten, sagt Fischler. Von Stadtseite heißt es dazu, dass Wartungswege „nicht dazu dienen, eine Zufahrt herzustellen“. Generell müsse sich Fischler hier direkt mit den IKB auseinandersetzen.

„Ob Bauland oder Freiland, unsere Siedlung ist Teil der Stadt Innsbruck und geht sie daher sehr wohl etwas an“, ärgert sich Fischler. Er zieht einen Vergleich zu einem einzelnen Bauernhof in Osttirol, der mit einer 770 Meter langen Zufahrt um ca. eine Mio. Euro erschlossen worden sei, finanziert über öffentliche Gelder. Das Argument, dass eine Erschließung der Siedlung Maria-im-Walde-Weg aufwandstechnisch nicht argumentierbar sei, gehe auch deshalb „ins Leere“.

Auch der Verweis auf die IKB sei „Augenauswischerei“: So sei die Rodungsbewilligung für die Errichtung des Wartungsweges natürlich von der Stadt ausgestellt worden.

„Die Stadtpolitik versteckt sich hinter Paragraphen“, bilanziert Fischler. „Man hofft offenbar, dass sich das Problem von selbst löst und die Leute irgendwann wegziehen.“ Schon jetzt gebe es diverse „Immobilienspekulanten, die auf unsere Liegenschaften schielen“. Mit der geplanten Ausweitung der städtischen Parkraum-Bewirtschaftung auf die Hungerburg werde die Versorgung der Gebäude endgültig unmöglich, fürchtet er. „Bisher konnten wir zumindest noch in der Gramartstraße bzw. am ehemaligen Spar-Parkplatz parken und alles den beschwerlichen Steig hochschleppen.“

„Trotz allem gebe ich mich sicher nicht geschlagen“, meint Fischler, der auch Aktionismus nicht ausschließt: „Aufgrund der faktischen Unerreichbarkeit unserer Grundstücke und der rechtlichen Pattsituation mit der Stadt denke ich ernsthaft darüber nach, eine Hubschrauberlandegenehmigung für Versorgungsflüge zu beantragen.“