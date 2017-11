Von Peter Nindler

Innsbruck – Es war ein symbolträchtiges Prestigeprojekt, das mit einem umfassenden Immobilienpaket mit der Stadt Innsbruck und einem Hotelbetreiber verknüpft gewesen wäre: Im Innsbrucker Hotel Hilton hätten die Marketingaktivitäten des Landes gebündelt werden und die Landesbaudirektion hätte ebenfalls dorthin übersiedeln sollen. Damit wollte Landeshauptmann und Tourismusreferent Günther Platter (VP) auch ein Signal für eine bessere inhaltliche Zusammenarbeit von Tirol Werbung, Standortagentur und Agrarmarketing Tirol setzen. Wie jetzt eben im Lebensraum Tirol 4.0.

Doch das Vorhaben war von Anfang an umstritten. Die Oppositionsparteien im Landtag, SPÖ, FPÖ und Impuls Tirol, kritisierten mangelnde Transparenz und beantragten eine Sonderprüfung des Landesrechnungshofs (LRH). Schließlich gab es neben einer grundsätzlichen Vereinbarung über das „Tirol Haus“ und den Immobiliendeal auch weitere Nebenabsprachen („Sideletter“). Nach Vorliegen einer Machbarkeitsstudie haben sich Land Tirol und Stadt Innsbruck im Dezember 2016 von dem Projekt verabschiedet, ein jetzt vorliegender Bericht des Landesrechnungshofs empfiehlt endgültig, „alle Verhandlungen und Planungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Immobilenpaket“ zu beenden.

Als grundsätzliche Schwäche führt der LRH die fehlende Gesamtplanung des bestehenden Raumbedarfes für Landesdienststellen an. Er schlägt deshalb vor, eine grundlegende Raumbedarfsplanung vorzunehmen und alternative Lösungen im Zentrum von Innsbruck zu entwickeln. „Die Raumbedarfsplanung ist für die Beurteilung der Zweckmäßigkeit des Projektumfangs bei der Vorbereitung einer Hochbaumaßnahme am Standort notwendig“, merkt der LRH an.

Worin lagen also die Nachteile für das geplante „Tirol Haus“ am Standort des Hilton-Hotels? Das Immobilienpaket – Ankauf des Hilton durch das Land, Verkauf der Landesbaudirektion an die Stadt Innsbruck und Erwerb von Stockwerken im Managementcenter Innsbruck durch einen Hotelbetreiber – hätte einen Wert von 60,5 Mio. Euro gehabt. Verkauf der Landesbaudirektion und der Räumlichkeiten im MCI werden mit 27,7 Mio. Euro beziffert, die Gesamtinvestitionskosten für die Adaptierung des Hilton-Turms für das Land Tirol allerdings mit 63,48 Mio. Euro. Damit wäre eine Finanzierungslücke von mehr als 31 Mio. Euro entstanden.

Wie schon in der seinerzeitigen Machbarkeitsstudie ausgeführt, ist der Umbau des Hotels zwar machbar, doch mit einigen Risken verbunden. Laut Landesrechnungshof würde das Land gegenüber den heutigen Raumflächen auch 1840 Quadratmeter Nutzfläche verlieren. „Nach Ansicht des Landesrechnungshofs wäre somit die Adaptierung des ,Hotelturm-Hilton‘ in ein Verwaltungsgebäude für Landeseinrichtungen (,Tirol-Haus‘) eine im Vergleich zum Neubau oder Neukauf von Büroflächen unwirtschaftliche Vorgangsweise“, heißt es in dem Bericht. Insgesamt würden die Nachteile überwiegen, die Verkürzung der Wege brächte keinen nennenswerten quantitativen oder qualitativen Vorteil.

Ebenfalls kritisch beleuchtet hat der Landesrechnungshof die bisher angefallenen Kosten für externe Planungsarbeiten und Studien. Rund 171.000 Euro wurden dafür aufgewendet, die Stadt Innsbruck steuerte 42.000 Euro bei. Die Ausgaben für das Projekt werden im Vergleich zum Gesamtvolumen als angemessen bewertet.