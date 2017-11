Imst – Fast vierzig Jahre lang war die Bezirksgeschäftsstelle der SPÖ am Stadtrand von Imst angesiedelt. Wie Bezirksvorsitzende Karoline Graswander-Hainz in ihrer Ansprache ausführte, befand man sich in Miete bei der Neuen Heimat am Grettert „und damit im Zentrum unserer Klientel“. Nach dem Umbau der Wohnungseinheiten passte die Geschäftsstelle nicht mehr in diesen Stadtteil. „Wir wollen Veränderungen und wir wollten zurück in die Stadtmitte. Vor rund vierzig Jahren hatten wir schon ein Büro in der Nähe, nämlich in der Floriangasse. Vielleicht können wir mit unserem Büro auch ein wenig zur Stadtbelebung beitragen.” NR Selma Yildirim schwor die anwesenden Genossen auf die bevorstehende Landtagswahl ein. Yildirim: „Wir konnten ein drittes Mandat bei der Nationalratswahl erringen. Nun soll dieser Schwung bei der bevorstehenden Landtagswahl erhalten bleiben.“ (peja)