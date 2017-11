Von Peter Nindler

Innsbruck – Ab kommendem Jahr können die Länder nicht mehr auf das Vermögen von Personen in stationären Pflegeeinrichtungen zurückgreifen. Das betrifft auch den Besitz von Angehörigen und Erben. Derzeit werden in den Ländern und Gemeinden die finanziellen Auswirkungen berechnet. Ging man ursprünglich von Mehrkosten von rund 20 Millionen Euro aus, so dürften es letztlich wohl bis zu 45 Mio. Euro sein. 35 Prozent davon müssten die Tiroler Gemeinden schultern, deshalb wird vom Bund ein Kostenersatz in dieser Höhe verlangt. Es gibt Befürchtungen, dass die Mehraufwendungen im Extremfall sogar bis zu 65 Mio. Euro betragen könnten.

Die Mindereinnahmen aus dem Pflegeregress (Vermögen und aktuelle Selbstzahler) werden mit 20 bis 25 Mio. beziffert. Derzeit sind rund 6000 Personen in 90 Pflegeheimen untergebracht, insgesamt beziehen 31.400 Tiroler Pflegegeld. 80 Prozent von ihnen befinden sich in häuslicher Pflege. Experten gehen davon aus, dass der Druck auf stationäre Betten steigen wird. 100 neue Betten in Altenheimen kosten jedoch 15 Mio. Euro, drei bis vier Millionen Euro müssen deshalb zusätzlich für den laufenden Betrieb sowie Pflegepersonal aufgewendet werden. Nur rund 30 Prozent erhalten Land und Gemeinden davon refundiert.

Die Mehrausgaben in Tirol hochgerechnet, müsste der Bund den Bundesländern und Gemeinden 400 bis 500 Mio. für die Abschaffung des Pflegeregresses ersetzen. Derzeit wird lediglich über 200 Mio. Euro verhandelt.

Gemeinden schnaufen, Kosten für Pflege nächste Belastung

Tirols Gemeinden geht langsam die Luft aus. Die Debatte über zusätzliche Belastungen spitzt sich zu, mittelfristig müssen sie mit Ausgabensteigerungen im Gesundheits- und Sozialbereich von fünf bzw. sechs Prozent rechnen. Die Erträge aus den Bundessteuern werden sich laut Berechnungen der Gemeindeabteilung in den nächsten Jahren allerdings nur um zwei Prozent erhöhen. Und mit der Abschaffung des Pflegeregresses droht ab kommendem Jahr die nächste Finanzkeule.

Die geschätzten Mehrkosten von rund 45 Millionen Euro für Tirol treffen auch die Kommunen. Im laufenden Betrieb und bei den Investitionen in zusätzliche Pflegebetten. Länder, Städte- und Gemeindebund fordern deshalb vollen Kostenersatz. Für die stationäre Pflege gibt das Land Tirol heuer rund 178 Mio. Euro aus.

Die Länder pochen auf 200 Millionen vom Bund, die Gemeinden siedeln die zusätzlichen Ausgaben sogar bei 400 Millionen Euro an. Die Verhandlungen wurden noch nicht aufgenommen, die Landeshauptleute haben jedoch in einem Positionspapier („Wer zahlt, schafft an“) eine vollständige Kompensation der Einnahmenverluste und Mehrausgaben verlangt.

Im Vorwahlkampf nimmt indessen die Auseinandersetzung über die Belastungswelle der finanziell massiv unter Druck stehenden Gemeinden volle Fahrt auf. Der langjährige FPÖ-Bürgermeister und Nationalrat Gerald Hauser spricht sich für eine Strukturreform bei den Spitälern und Krankenhäusern und im Pflegebereich aus. „Die Belastungen für die Gemeinden müssen gesenkt werden.“ Wie der stellvertretende SPÖ-Landesparteivorsitzende und Sellrainer Bürgermeister Georg Dornauer setzt sich Hauser für ein Abgehen von der Landesumlage ein. Die ÖVP lehnt dies ab.

Für Hauser holt sich das Land einen Teil der Finanzausgleichsmittel für die Gemeinden in Form der Landesumlage zurück und verteilt sie intransparent an die Kommunen. Das sei nicht mehr zeitgemäß. Die Landesumlage beträgt rund 62 Mio. Euro.

Kein Verständnis für die „ständige Jammerei der Bürgermeister“ hat hingegen der grüne Klubchef Gebi Mair. „Sie geht mir gehörig auf die Nerven. Der Ausbau der Kinderbetreuung, die Organisation von Pflege und Betreuung – das alles ist doch keine Belastung, sondern Benefit für die BürgerInnen.“ Die Gemeinden könnten Aufgaben jederzeit an das Land abgeben, wenn sie sie selbst nicht erfüllen möchten. Den Gemeindeverband und so manchen Bürgermeister bezeichnet Mair „bisher eher als verlässlichen Reformbremser in Tirol“.