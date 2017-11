Von Wolfgang Otter

Radfeld – Der Gemeinderat in Radfeld hat seine Bedenken wegen des Hochwasserschutzprojekts nicht aufgegeben. Die Politiker stellten einen neuen, neun Punkte umfassenden Forderungskatalog im Zusammenhang mit dem Bau zusammen. Bekanntlich würde zum Schutz vor einem Hochwasser zwischen Radfeld und Kundl eine 172 Hektar große Fläche landwirtschaftlichen Grunds als Retentionsfläche benötigt. Darauf sollen im Hochwasserfall bis zu 850.000 Kubikmeter Wasser „zwischengeparkt“ werden.

„Wir wollen natürlich einen Hochwasserschutz, aber einen gescheiten“, meinte Radfelds BM Josef Auer bei der Gemeindeversammlung in Radfeld. Ein Problem sei nach wie vor die Autobahnbrücke, „wir geben uns nicht zufrieden, wenn es heißt, die Dämme werden zwar erhöht, aber die Brücke über den Inn bleibt gleich. Die Unterkante der Autobahnbrücke muss angehoben werden, so wie es am Anfang der Diskussionen bzw. Informationen im Jahr 2014 immer gesagt wurde.“ Laut Radfelds Bürgermeister verstehe man zwar, dass es Retentionsflächen brauche, „wir akzeptieren sie aber nicht so nahe am Ort. Sonst ist keine Entwicklung der Gemeinde nach Osten mehr möglich.“ Ein weiterer Punkt: „Sollte wider Erwarten doch das Wasser durch das Dorf rinnen, muss gewährleistet sein, dass es wieder in den Inn zurückgepumpt wird. Nicht dass wir wochenlang im Schwimmbad sitzen“, meinte der Dorfchef. Noch ein Umstand stört den Gemeinderat: Geplant ist, dass das Innwasser bereits bei einem 40-jährlichen Hochwasser (HQ40) auf diese Radfelder Retentionsflächen geleitet wird. „Das ist uns zu früh“, meint Auer. Denn ohne die künstliche Ausleitung würden diese Grundstücke bei einem 40-jährlichen Ereigni­s trocken bleiben.

Die Radfelder appellieren auch an die Solidarität anderer Gemeinden: „Im Falle der Flutung des Retentionsgebietes muss es für die Aufräumkosten und die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Flächen eine Landeshaftung geben.“ Auer begründet das damit, dass „im Laufe der letzten Jahrzehnte im gesamten Einzugsgebiet des Inns durch alle möglichen baulichen Eingriffe, wie Straßen, Gebäude, Skipisten, die Abflussgeschwindigkeit des Regenwassers stark gestiegen ist.“ Das Land solle auch die Planungskosten vorfinanzieren, da erst nach Abklärung aller offenen Punkte Radfeld dem zu gründenden Gemeindeverband für den Hochwasserschutz beitreten kann. Auch aus Kundl und Angath fehlt noch die Zustimmung zu Projekt und Verband. Bekanntlich sollen acht Gemeinden – Brixlegg, Rattenberg, Kramsach, Radfeld, Kundl, Breitenbach, Wörgl, Angath – mit den Infrastrukturträgern mit Hilfe von Bund und Land den Hochwasserschutz auf die Beine stellen.

LHStv. Josef Geisler zeigte sich bei der Herbstkonferenz der Landwirte in Wörgl übrigens trotzdem optimistisch, dass die Gründung des Wasserverbands bald gelingen werde. Mit dem Baubeginn rechnet Geisler in ein bis zwei Jahren.