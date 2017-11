Neustift, Innsbruck — Die Missbrauchsvorwürfe der ehemaligen Skirennläuferin Nicola Werdenigg hatten wie von der TT bereits am Samstag berichtet auch die Skihauptschule Neustift mit dem dazugehörenden Internat in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt. Das Land hat bereits letzte Woche erste Schritte gesetzt, um mögliche Betroffene bei der Aufarbeitung zu unterstützen.

So wurde eben eine Erstanlaufstelle für ehemalige Internatsschüler der Ski-Mittelschule Neustift — ehemals Skihauptschule Neustift — sowie des Skigymnasiums Stams, die von sexualisierter Gewalt und sexuellen Übergriffen zu berichten haben, eingerichtet.

„Bis heute Mittag haben sich drei Personen bei der Anlaufstelle des Landes Tirol gemeldet, die darauf schließen lassen, dass die Missbrauchsvorwürfe in der ehemaligen Skihauptschule Neustift und besagte Aufnahmerituale im Skigymnasium Stams zutreffen könnten", teilten die Landesräte Beate Palfrader und Christine Baur am Dienstag mit.

Alle Vorwürfe liegen 20 bis 45 Jahre zurück. „Den Personen, die zum Teil anonym bleiben wollen, geht es dabei vor allem darum, dass Derartiges in Zukunft nicht mehr passieren darf. Das ist die Hauptmotivation, warum sie sich bei uns gemeldet haben", so die Landesrätinnen. Allfällige strafrechtliche Verdachtsfälle würden nach Rücksprache mit den Betroffenen von der Erstanlaufstelle an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Gemeinsame Untersuchung durch Land und Landesschulrat

Wegen der vorgebrachten Vorwürfe zu sexuellen Übergriffen, die es in der Vergangenheit allen voran an der Skihauptschule Neustift gegeben haben soll, wird nun eine gemeinsame Untersuchung der Aktenlage durch die dienst- und disziplinarrechtlich für die Schule zuständige Bildungsabteilung des Landes Tirol und durch den in pädagogischer Hinsicht zuständigen Landesschulrat für Tirol beauftragt.

„Mir ist es wichtig, dass alles getan wird, um eine lückenlose Aufklärung jeglicher Vorwürfe herbeizuführen und diese Aufklärung so rasch wie möglich voranzutreiben. Daher habe ich die Prüfung durch die Bildungsabteilung und den Landesschulrat beauftragt. Wichtig ist, dass sich Betroffene an die Erstanlaufstelle wenden, damit wir den Vorwürfen so rasch wie möglich nachgehen können. Zudem werden wir massive Anstrengungen im Bereich der Prävention setzen, damit Derartiges möglichst nie wieder passieren kann", erklärte Bildungslandesrätin Palfrader.

Etwaige dienstrechtliche und disziplinarrechtliche Verfehlungen würden geprüft und strafrechtliche Verdachtsfälle an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. (TT.com)