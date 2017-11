Von Peter Nindler

Innsbruck – Der Transit trübt derzeit das Verhältnis zwischen Bayern und Tirol. Heuer werden mehr als 2,2 Millionen Lkw-Fahrten auf der Brenner­achse erwartet, vor allem nach Feiertagen in Deutschland und Österreich kommt es zu massiven Verkehrsbelastungen. Deshalb wird am 9. Dezember wieder am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden der Lkw-Verkehr dosiert. Maximal 250 bis 300 Lkw sollen pro Stunde durchgelassen werden, damit der Verkehr auf der Inntalautobahn flüssig bleibt. Für kommendes Jahr sind 20 bis 30 Blockabfertigungen geplant.

In Bayern, das mit Rückstaus auf den Autobahnen rechnen muss, stößt die Tiroler Lkw-Bremse auf wenig Gegenliebe, Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann bezeichnet sie als „unnötig“. Ein solches Vorgehen mit der sprichwörtlichen „Brechstange“ löse keine Probleme, erklärte er gegenüber der Tiroler Tageszeitung. „Mein Ziel ist eine politische Lösung, die die Interessen Bayerns und Tirols gleichermaßen vereint.“ Tirols LH Günther Platter nahm ihn beim Wort, vier Tage vor der nächsten Blockabfertigung kommt es jetzt am 5. Dezember in Kufstein zu einem Verkehrsgipfel. Das bestätigte Platter gestern auf Anfrage. Der Tiroler Landeshauptmann erwartet sich dabei nicht nur Verständnis für notwendige Maßnahmen wie die Lkw-Dosierung, sondern auch konkrete Zugeständnisse.

Zum einen wird er die Korridormaut auf der Brennerachse ansprechen, damit in Bayern die Tarife endlich angehoben werden. Im Schnitt müssen die Frächter zwischen Rosenheim und Verona lediglich 30 Cent pro Kilometer zahlen. In der Schweiz sind es 60 bis 80 Cent. Dafür verantwortlich sind die Mauttarife in Italien und Deutschland. Während in Tirol durchschnittlich 88 Cent berappt werden, sind es in Südtirol/Trentino sowie in Bayern nur 16 Cent.

Darüber hinaus pocht Platter auf ein klares Bekenntnis zu den getroffenen Vereinbarungen bei den notwendigen Zulaufstrecken des Brennerbasistunnels sowie auf eine Wiederaufnahme des Planungsdialoges in Bayern. „Eine gute Nachbarschaft muss eine solche Diskussion aushalten. Ich hoffe auf ein konstruktives Gespräch mit Joachim Herrmann“, sagt Platter. Eines ist für ihn jedoch klar: „Die Belastbarkeit für Mensch, Natur und Infrastruktur ist erreicht, das müssen auch die Bayern einsehen und sich bewegen. Daher erwarte ich mir Zugeständnisse insbesondere bei der Korridormaut.“