Innsbruck — In der schwarz-grünen Landeskoalition könnte es in den nächsten Tagen noch zu intensiven Diskussionen kommen. In der Frage des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat sind sich zwar ÖVP und Grüne einig, dass in Tirol auf einen Einsatz verzichtet werden soll, doch die Grünen drängen auf eine Verordnung des Landes. Darin könnte ein Verbot verankert werden.

Für Agrarreferent und Bauernbundobmann LHStv. Josef Geisler (VP) ist ein Verzicht bzw. Ausstieg machbar, „weil er in der klassischen Landwirtschaft kein Problem wäre". Hier werde zu 95 Prozent bereits umweltgerecht und ohne Glyphosat gearbeitet. Die Kleinkäsereien würden zudem die Beschlüsse der Tirol Milch (Berglandmilch) und der Zillertal Milch für einen Verzicht des Unkrautvertilgungsmittels durch ihre Milchlieferanten in ihrem Bereich ebenfalls fassen. „Wie es die Tiroler Gemeinden handhaben, müssen sie selbst entscheiden", sagt Geisler. Beim Anbau von Spezialkulturen und im Obstbau tritt der Agrarreferent jedoch für Übergangsfristen ein. Ziel müsse aber auch hier die Verwendung von alternativen Mitteln sein.

Grüne pochen auf Verbot

Die Grünen wollen sich damit aber noch nicht zufriedengeben. „Die Tiroler haben kein Verständnis dafür, dass ein Spritzmittel weiterhin zum Einsatz kommt, das im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um aktiv zu werden und das Gift-Spritzmittel Glyphosat in Tirol, so weit es rechtlich möglich ist, zu verbieten", pocht die grüne Landwirtschaftssprecherin und Landtagsabgeordnete Gabi Fischer auf ein Verbot. Glyphosat sollte aus dem Handel verschwinden, auf den Einsatz im privaten wie öffentlichen Bereich verzichtet und natürlich in der Landwirtschaft nicht mehr zur Unkrautvernichtung auf die Äcker gespritzt werden.

Fischer verweist auf die ihrer Meinung nach „vorbildliche Vorgangsweise" der Kärntner Landesregierung. Ob ein generelles Verbot möglich ist, scheint aber auch in Kärnten ungewiss zu sein. Für die Landwirtschaft wird jedoch eine Verordnung im Pflanzenschutzmittelgesetz ausgearbeitet, um den Einsatz von Glyphosat zu untersagen. „Ich kann diesem Vorstoß einiges abgewinnen. Ob dies im Rahmen einer Verordnung auch bei uns möglich ist, soll allerdings geprüft werden", betont Fischer.Offenbar planen die Grünen in der nächsten Regierungssitzung am Dienstag eine entsprechende Offensive. (pn)