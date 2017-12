Landeck – „Eigentlich wollte ich mich gar nicht zu Wort melden“, stellte TVB-Aufsichtsrat und Planer Günter Kramarcsik in der jüngsten TVB-Vollversammlung auf Schloss Landeck fest. Leider sehe er sich dazu veranlasst – wegen der Erklärung von Bürgermeister Wolfgang Jörg zum Thema Talkessel-Radweg.

„Die bisher vorliegenden Pläne sollen evaluiert werden“, sagte Jörg. Gebaut werden soll, was in Hinblick auf das Ortsbild vertretbar, technisch machbar und für die Stadt finanziell leistbar sei. An der technischen Machbarkeit werde das Radwegprojekt gewiss nicht scheitern, erwiderte Kramarcsik. Es sei etwas irritierend, wenn der Bürgermeister den Planern zutraut, sie würden technisch nicht umsetzbare Pläne vorlegen. Und zum Thema leistbarer Radweg: „Bei einer Besprechung mit Abteilungsleiter Molzer hat das kürzlich noch anders geklungen. Da hat auch der Bürgermeister zugestimmt, dass die beste und nicht die billigste Radweg-Lösung umgesetzt werden soll.“

Jedenfalls werde im Planungsausschuss eine eigene Arbeitsgruppe eingesetzt, die alle Details ausarbeiten soll, hob Jörg hervor und stellte fest: „Der Grundgedanke zum Radweg-Projekt ist gut, die Planer und der TVB haben wichtige Vorarbeit geleistet.“

Konstruktiv zeigte sich Touristiker Karl Graber. Der Bürgermeister habe bei der Abwehr des Sannakraftwerks und beim Seveso-Debakel der Donau-Chemie gute Figur gemacht. „Wenn er auch noch den Radweg umsetzt, wäre das sein dritter großer Wurf.“ Pro einer Million Euro Investitionskosten müsse die Stadt nur einen Betrag von 110.000 Euro beisteuern (Anm.: abzüglich 60 Prozent Landesförderung sowie Kostenbeiträgen des TVB und der Gemeinde Zams). „Das ist ein überschaubarer Beitrag, noch dazu in Zeiten, wo es billiges Geld am Markt gibt“, sagte Graber. Unabhängig von derartigen Sachfragen sei der ökologische Aspekt in Zusammenhang mit dem Radwegenetz enorm wichtig. (hwe)