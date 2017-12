Von Harald Angerer

Kitzbühel – Das Jahr 2021 nähert sich mit großen Schritten und damit das 750-Jahr-Jubiläum der Stadterhebung Kitzbühels. Das soll natürlich gebührend gefeiert werden und schon die Vorbereitungsarbeiten dazu laufen bereits seit einigen Jahren. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete Stadträtin Ellen Sieberer über die Planungen und den Ist-Stand. Sie ist im Gemeinderat zuständig für die Jubiläums-Feierlichkeiten.

Auch die Kitzbüheler selbst konnten sich bei den Planungen einbringen und so gibt es nun schon einige Projekte wie die bereits laufende Stadtverschönerung, die Umsiedlung des Stadtarchives, die Überdachung des BH-Hofes und die Kitz-App. Zudem soll es auch noch eine Neuauflage des Kitzbüheler Stadtbuches geben, in dem mehr Augenmerk auf das 20. Jahrhundert gelegt wird. Derzeit wird auch der so genannte SEP 750, der Stadtentwicklungsplan finalisiert. Auch die Jugend wurde in die Planungen für die Feierlichkeiten einbezogen, mit eigenen Projekten.

„2021 stehen alle Veranstalungen über das ganze Jahr im Zeichen des Jubiläums. Als einer der Höhepunkte ist ein zweitägiges Stadtfest geplant“, schildert Sieberer. Um die gesamten Vorhaben abwickeln zu können, soll ein Projektleiter angestellt werden. Dieser soll dann auch für die Kitzcard, Kitz TV, den Veranstaltungskalender und das Stadtmarketing zuständig sein. Hier soll ein junger Kitzbüheler eine Chance bekommen, wird von Sieberer und Bürgermeister Klaus Winkler betont. Die Ausschreibung der Stelle soll im nächsten Jahr erfolgen. Dafür ist aber die Budgetierung notwendig. Hier zeigte sich der Kitzbüheler Gemeinderat einstimmig und genehmigte die Pläne. Es wird aber betont, dass die Person politisch unabhängig sein soll.