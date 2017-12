Innsbruck – Uneinig ist sich die Tiroler Koalition, was die Stoßrichtung der gemeinsam beschlossenen Novelle zum Tiroler Mindestsicherungsgesetz betrifft. Anhand einer ersten Zwischenbilanz der seit 1. Juli verschärften Bestimmungen wähnt sich die ÖVP damit auf dem richtigen Weg. Die Grünen orten indes bei den Höchstsätzen fürs Wohnen akuten Handlungsbedarf. Diese müssten den tatsächlichen Mietpreisen angepasst werden. Wie berichtet, wurden mit der Novelle die Mietkosten bezirksweise gedeckelt, die Sanktionsmöglichkeiten erweitert. Von 1. Juli bis Ende Oktober wurde in 266 Fällen – aus unterschiedlichsten Gründen – die Mindestsicherung gekürzt. Die ÖVP will von Adaptierungen nichts wissen. Hinzu kommt, dass eine mögliche schwarz-blaue Bundesregierung ohnedies eine bundeseinheitliche Mindestsicherung im Köcher hat.

Wenig überraschend geht die vereinte Opposition im Tiroler Landtag mit der Koalition hart ins Gericht. Für die Liste Fritz habe sich bereits ein halbes Jahr nach Inkrafttreten der Mindestsicherung neu gezeigt, dass ÖVP und Grüne hier einen Gesetzespfusch beschlossen hätten. Dass die Wohnkostenrichtlinie an der Realität vorbeigehe, sei wenig überraschend, so Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider, die insbesondere die Grünen in die Mangel nimmt: „Zuerst mit der ÖVP mitstimmen, dann Kindesweglegung betreiben und Neuverhandlungen fordern – scheinheiliger geht’s nicht mehr.“

Auch SPÖ-Parteichefin Elisabeth Blanik verurteilt das „unwürdige Schauspiel“ um die Mindestsicherung. ÖVP und Grüne hätten sich mit diesem Gesetz klar für „eine Neiddebatte, eine Entsolidarisierung und populistische Kürzungen bei den sozial Schwachen entschieden – jetzt inszenieren sie ein Scheingefecht, um das Profil zu schärfen“. Inhaltlich bleibt Blanik bei ihrer Forderung, dass die anrechenbaren Wohnkosten erhöht werden müssen. Es dürfe nicht sein, dass Mindestsicherungsbezieher auch noch aus den Lebenshaltungskosten ihre Miete mitfinanzieren müssen.

Kritik kommt auch von den Freiheitlichen, wenngleich im diametralen Gegensatz zu den Forderungen der Liste Fritz und der Sozialdemokraten. Der FPÖ gehen die Einschränkungen bei der Mindestsicherung noch nicht weit genug. „Knapp ein Viertel aller Bezieher waren Personen, die noch nie etwas ins Sozialsystem eingezahlt haben“, sagt FPÖ-Landesparteichef Markus Abwerzger mit Blick auf das Jahr 2016. Eine neue Mindestsicherung, wie sie eine allfällige ÖVP-FPÖ-Koalition vorhabe, müsse auch in Tirol umgesetzt werden: „Der finanzielle Spielraum ist längst überschritten.“ (mami)