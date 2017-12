Von Liane Pircher

Innsbruck – Die drohenden finanziellen Belastungen durch die Abschaffung des Pflegeregresses (ab 2018) stoßen LH Platter und den Bürgermeistern seit Wochen sauer auf. Zuletzt wurden in Tirol die Mehrkosten mit bis zu 45 Millionen Euro beziffert (die TT berichtete), bundesweit würden allein in der Startphase durch die Abschaffung rund 200 Millionen Euro an Verlust von Einnahmen einzukalkulieren sein.

Inwieweit sich die Abschaffung des Pflegeregresses – damit dürfen Heime nicht mehr auf das Privatvermögen von Bewohnern zurückgreifen – auswirken wird und ob damit auch ein zusätzlicher Andrang auf die stationäre Versorgung kommen wird, getraut sich momentan keiner so richtig einzuschätzen: „Wir sind mit dem Strukturplan Pflege gut im Rahmen und gehen davon aus, dass die Betten langen werden“, sagt dazu Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP).

Fakt ist, dass die günstigste Pflege-Variante für die öffentliche Hand die Pflege von Angehörigen zu Hause ist. Und genau auf diese will das Land Tirol nun einen stärkeren Fokus setzen. Zu Beginn des Jahres 2018 sollen erste „Beratungsstellen für Pflege“ eröffnet werden – zunächst in den Bezirken Landeck und Kufstein. Was als Pilotprojekt starten wird, soll bis Ende 2019 in allen neun Bezirken Realität sein: Betroffene sollen hier eine Hilfestellung zu sämtlichen Pflegefragen aus einer professionellen Hand erhalten. Was gerne als Case- und Caremanagement bezeichnet wird, erklärt Tilg so: „Wir wollen hier eine niederschwellige zusätzliche Hilfe, eine Drehscheibe in Sachen Pflege schaffen. Betroffene sollen hier eine Art ,Kümmerer‘ vor Ort finden, die unterstützen.“ Das Angebot soll sowohl Beratung zu pflegebezogenen Alltagsfragen als auch Unterstützung für alle Pflege- und Betreuungsformen anbieten. Damit soll es auch mehr Qualitätssicherung (u. a. in der Vermittlung seriöser 24-h-Betreuung) geben. Auch eine Telefon-Hotline sei geplant. Die dazu notwendigen Stellen werden extra geschaffen, das Land will hier Geld in die Hand nehmen.

Eine Reaktion auf den anstehenden Pflegeregress und damit verbundene Ängste vor einer Lawine an Mehrkosten? – Nicht direkt, heißt es seitens des Landes. Man sei im Rahmen des Strukturplans Pflege schon länger an dieser Idee dran. Fakt ist, „dass wir in Zukunft noch mehr über das Thema Pflege reden werden müssen“, sagt LH Platter im TT-Gespräch. Unabhängig von der demografischen Entwicklung – mehr Alte, mehr Pflegefälle – geht es in Zukunft auch darum, veränderte gesellschaftliche Strukturen abzufedern. So muss man u. a. davon ausgehen, dass das Pflegepotenzial in den Familien aufgrund der Änderung von Familienstrukturen (u. a. mehr Einpersonen-haushalte, steigende Lebenserwartung, weniger Junge, mehr Frauen im Vollerwerb, die derzeit die Hauptlast der Pflege tragen) abnehmen wird. Wie die Zukunft auch aussehen mag, ohne Angehörige wird das System nicht finanzierbar sein: „Die Pflege durch Angehörige wird weiterhin ein wesentliches Standbein sein müssen, deshalb ist es wichtig, pflegenden Angehörigen mehr Wertschätzung und Hilfe zukommen zu lassen“, sagt LH Platter. „Im Prinzip geht es darum, dass wir die Pflege besser vernetzen müssen, nicht nur in der Stadt, sondern auch am Land“, sagt Tilg.

Die Pflegebedürftigkeit von Angehörigen trete oft binnen kürzester Zeit ein, genauso schnell müsse man mit Beratung reagieren können. Das ist der Plan, die Umsetzung dazu ist am Start.