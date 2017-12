Innsbruck – Es ist der nächste Anlauf, doch Ergebnisse sind nicht zu erwarten. Anlass für den Verkehrsgipfel in München, an dem EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc teilnehmen wird, ist der Protest Deutschlands gegen die Lkw-Blockabfertigungen in Kufstein. Bis zu 30 Mal sollen sie 2018 durchgeführt werden. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) begrüßt zwar, dass die Transit-Problematik nun mit den Ministern aller drei Länder, Vertretern der betroffenen Bundesländer und der EU-Kommission behandelt werde, jedoch bestehe kein Verständnis für die wiederholte Kritik an den Tiroler Maßnahmen: „Ich erwarte mir von Deutschland und der EU keine Kritik an unseren Notmaßnahmen, sondern endlich Taten.“

Für Platter müssen den ständigen Absichtserklärungen konkrete Maßnahmen und Ergebnisse folgen. „Weiters muss sich Bayern endlich klar zur Verlagerung des Warenverkehrs auf die Schiene bekennen. Dafür braucht es Taten wie die Erhöhung der Korridormaut von München bis Verona“, betont der Landeshauptmann. Aber gerade das lehnt Deutschland kategorisch ab, vielmehr sollen durch niedrige Bahntarife Anreize für die Schiene geschaffen werden. Eine zufriedenstellende Lösung auf der Brennerachse wäre wohl ein Weihnachtswunder.

Wenig konkret sind die bisher durchgesickerten Vorhaben der schwarz-blauen Koalitionsverhandler. Unter den Überschriften steht noch nicht viel. „Ich erwarte mir aber maximale Rückendeckung und Unterstützung der Tiroler Position“, sagt Platter an die Adresse seines Bundesparteichefs Sebastian Kurz. (pn)