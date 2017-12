Von Peter Nindler

Innsbruck – Der Tourismus in Tirol ist das wirtschaftliche Aushängeschild, seine Speerspitze die Landestourismusorganisation Tirol Werbung. Rund um die Tirol Werbung sind die wichtigsten Tourismusverantwortlichen miteinander vernetzt. In den vergangenen Jahren wollte man die Tirol Werbung auch von außen reformieren; um sie schlagkräftiger zu machen. Gleichzeitig sollten die Marketingstrategien besser miteinander abgestimmt werden.

2012 wurde etwa das Tyrol Tourism Board gegründet, als eine Art Aufsichtsrat für die Tirol Werbung. Land, Tourismusverbände und Wirtschaftskammer wollen mit diesem Gremium die Ausrichtung der Tirol Werbung noch stärker mitbestimmen. Eine dominante Stellung darin nehmen die 34 Tourismusverbände ein. Sie schlossen sich überdies 2015 zum Verband der Tiroler Tourismusverbände zusammen. Tourismusreferent LH Günther Platter (VP) erhoffte sich dadurch eine noch intensivere Verschränkung zwischen Tourismus und Landespolitik.

Auf dem Papier wird eine vernetzte Struktur abgebildet, weil alle maßgeblichen Tourismusexperten im Land sich rund um die Tirol Werbung gruppieren. Dazu kommen weiters die Wirtschaftskammer und die Tourismusabteilung im Land, die Politik sowie der Tourismusförderungsfonds als Finanzierungsquelle. Doch in der Praxis dürfte es nicht so gut funktionieren, wie es sich die Touristiker vorgestellt haben. Obwohl jetzt jeder mitreden kann, sprechen offensichtlich nicht alle dieselbe Sprache.

Zwischen der Tirol Werbung und den Verbänden soll es in der Zusammenarbeit ziemlich funken. Und das, obwohl die Tourismusverbände sowohl im Tourismus Board als auch in der Tirol Werbung verankert sind. In der Kuratoriumssitzung des Tourismusförderungsfonds, in dem ebenfalls alle relevanten Touristiker vertreten sind, wurde das Problem eingehend diskutiert. Das bestätigt der ÖVP-Tourismussprecher und Fachverbands- obmann der österreichischen Hotellerie LA Siegfried Egger gegenüber der TT.

Das Ergebnis: Ein von externen Experten moderierter Strategieprozess wird gestartet, um die Zusammenarbeit zwischen Tirol Werbung und den Tourismusverbänden zu optimieren. Dafür werden aus dem Tourismusförderungsfonds jetzt 60.000 Euro bereitgestellt. Dafür, dass zwei ohnehin miteinander verknüpfte Organisationen besser miteinander kooperieren, muss also Geld lockergemacht werden. Egger verteidigt die Vorgangsweise, „weil es sich einerseits um Geld handelt, das im Tourismus erwirtschaftet wird, und zum anderen geht es um die Dachmarke Tirol“. Einige Verbände würden nach wie vor eigene Strategien verfolgen, ohne auf das Große und Ganze zu achten. „Hier prallen oft verschiedene Gesichtspunkte aufeinander.“ Letztlich spricht Egger von einem notwendigen Zusammenführen im Sinne eines erfolgreichen Marketings. Und dafür sei das Projekt bzw. der Strategieprozess gedacht.