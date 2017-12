Bozen – Eine Lockerung des Schutzstatus von Wolf und Bär. Das fordert Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) seit Wochen. Grund dafür ist die hohe Zahl von Nutztierrissen, die Südtiroler Bauern im heurigen Sommer zu verzeichnen hatten – 40 sollen es insgesamt sein. Nun sollen politisch auf europäischer und nationaler Ebene alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um künftig effektive Schritte im Kampf gegen die großen Beutegreifer setzen zu können.

Vergangene Woche hätte sich in Rom die so genannte Staat-Regionen-Konferenz mit dem Thema Wolf befassen sollen. Weil aber dabei keine einheitliche Haltung bei den Vertretern der Regionen und autonomen Provinzen herrscht, wurde beschlossen, das Thema nochmals zu vertiefen und daher aufzuschieben. „Auch die aktuelle Version des italienischen Wolfsplans erlaubt keinen ausreichenden Schutz für die Nutztiere der Bauern“, hebt Forst- und Landwirtschaftslandesrat Arnold Schuler (SVP) hervor: „De facto hat sich seit Februar am Vorschlag zum Wolfsplan nichts verändert. Es ist uns jedoch gelungen, die Allianz der Regionen, die den Wolfsplan in dieser Form ablehnen, in der Landwirtschaftskommission vergangene Woche zu vergrößern: Neben dem Trentino, Aosta und Südtirol lehnen nun auch das Veneto und die Toskana den Plan in dieser Form ab.“

Zudem, so heißt es in einer Aussendung des Landes, habe Landesrat Schuler einen Brief an die Mitglieder der Staat-Regionen-Konferenz geschrieben, in dem er nachvollziehbare Regeln für das Wolfsmanagement fordert. „Dieser Plan muss realistisch und damit umsetzbar sein“, unterstreicht Landesrat Schuler. Den Regionen bzw. autonomen Provinzen soll es erlaubt werden, Wölfe zu entnehmen. Landesrat Schuler mahnt dafür einen Schulterschluss mit den Alpenregionen Italiens an. Nachdem es in diesem Fall für die Annahme in der Staat-Regionen-Konferenz die Einstimmigkeit der Regionen braucht, stand fest, dass der Plan nicht genehmigt werden wird. Dabei hätte der Plan zum Wolfsmanagement bereits in der Staat-Regionen-Konferenz im Februar dieses Jahres beschlossen werden sollen. Auf Intervention von LR Schuler wurde der Tagesordnungspunkt auch damals vertagt. Zugleich wurde sein Vorschlag angenommen, den Plan auch in der Landwirtschaftskommission zu diskutieren. Es zeichnete sich schon damals ab, dass die Möglichkeit einer Entnahme aus dem Plan gestrichen werden sollte.

„Zwischen 2010 und 2016 wurde jedes Jahr die Präsenz von höchstens zwei oder drei verschiedenen Wölfen in Südtirol bestätigt – heuer waren es nun bereits sieben bis acht Tiere“, führt Schuler aus. Auch die Rudel rund um Südtirol, die bis zu 100 Kilometer in einem Tag zurücklegen können, haben heuer stark zugenommen. Derzeit werden mehr als zehn Rudel zwischen dem Veneto, der Schweiz, dem Trentino, der Lombardei und Bayern gezählt. „Wir brauchen auf lokaler Ebenen klare Kompetenzen beim Wolfsmanagement, denn der günstige Erhaltungszustand, der immer wieder für die Regulierung gefordert wird, ist längst überschritten“, unterstreicht Schuler. (TT)