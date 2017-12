Innsbruck - Dominik Oberhofer führt die Tiroler NEOS in die Landtagswahl am 25. Februar kommenden Jahres. Der Landessprecher der Partei wurde am Sonntag bei einer Mitgliederversammlung in Innsbruck mit 99 Prozent zum Spitzenkandidaten gewählt. Zur Spitzenkandidatin der Pinken bei der darauffolgenden Innsbrucker Gemeinderatswahl wurde Volksschuldirektorin Dagmar Klingler gekürt. Sie erhielt 93 Prozent.

„Dass​ ​ich​ ​jetzt​ ​mit​ ​einer​ ​Zustimmung​ ​von​ ​99 Prozent ​​bei​ ​der Mitgliederversammlung​ ​zum​ ​Spitzenkandidaten​ ​gewählt​ ​wurde​ ​ist​ ​eine​ ​besonderer​ ​Auftrag, den​ ​ich​ ​mit​ ​Freude​ ​und​ ​vollster​ ​Energie​ ​annehme“,​ ​erklärte Oberhofer. Auf den weiteren Listenplätzen folgen der Polizeibeamte Andreas Leitgeb, der ​Bürgermeister​ ​der Gemeinde Mils bei Imst, Markus​ ​Moser sowie Franziska​ ​Schumi​ ​aus​ ​Kramsach und Christine​ ​Kittinger​ ​aus​ ​Innsbruck.

Klingler, die auch als Bürgermeisterkandidatin ins Rennen geht, kündigte indes an, Innsbruck​ ​zur​ „​Bildungshauptstadt​„ ​machen zu wollen.​ ​Anstatt​in „teure​ ​Politiker-Monumente“ müsse ​man ​in​ ​die​ ​Zukunft​ ​investieren. Hinter Klingler kandidieren die stellvertretende Landessprecherin Julia​ ​Seidl, Stefan​ ​Gleinser, Greta​ ​Kolb und Bernhard​ ​Windbichler. Die Innsbrucker Gemeinderatswahl findet am 22. April statt. Die NEOS peilen dabei drei Mandate an. (APA)