Von Eva-Maria Fankhauser

Zillertal – In der Landtagssitzung am 18. Mai beschloss die Landesregierung, sich „aktiv mit den Gemeinden und dem Planungsverband Zillertal für die Umsetzung einer Nachtbuslinie an den Wochenenden einzusetzen“. Zudem sollen die „üblichen Fördermodalitäten für solche Verkehrsprojekte“ angeboten werden. Geplant war, dass ab Dezember der erste Nightliner ins Zillertal fährt. Doch bis dato ist keiner gekommen. Und es wird auch im restlichen Dezember keiner fahren. Es herrscht Stillstand.

Laut Landtagsvizepräsident Hermann Weratschnig sei man seitens des Landes und des Verkehrsverbundes Tirol für die Umsetzung bereit. Nun heiße es abwarten, ob die Gemeinden die Nachtlinie auch wollen. „Ohne den Willen der Gemeinden, das Projekt mitzufinanzieren, geht nichts“, sagt Weratschnig. Und das ist wohl einer der Knackpunkte.

Wer zahlt? Ein Drittel der Kosten würden durch Fördermittel des Landes gedeckt. Laut VVT sei man mit den Bürgermeistern und dem Planungsverband in Verhandlung. Genaueres könne man laut Pressesprecherin Silvia Pfeil aber nicht verraten. „Wir wissen um den Bedarf. Zur Kostenschätzung können wir nichts sagen. Im Endeffekt zählt die Realisierung“, sagt Pfeil auf Anfrage der TT. Es kursieren Kostenschätzungen zwischen 130.000 und 200.000 Euro. Der Betrag, der auf die Zillertaler Gemeinden entfallen würde, belaufe sich laut Weratschnig auf rund 50.000 Euro (netto). Laut ihm gehe es um eine „symbolische Mitfinanzierung“ der Gemeinden.

Davon will Planungsverbandsobmann Hansjörg Jäger nichts hören. „Wenn das Land Tirol etwas beschließt, dann sollen sie auch das nötige Kleingeld zu 100 Prozent haben. Dann braucht es keinen Planungsverband. Es ist nicht meine Aufgabe, die Besoffenen durchs Tal zu kutschieren“, sagt Jäger. Eine Buslinie nur am Wochenende sei für ihn zu wenig. Laut Jäger habe man den Nightliner im Verband auf Eis gelegt. Das Konzept sei nicht ausgereift. Zudem gebe es die Idee, anstatt eines Nightliners einen Taxidienst einzurichten.

Das wiederum ist für Robert Palaver von der jungen Generation SPÖ aus Zell zu wenig. In anderen Region sei die Umsetzung von Nightlinern kein so großes Problem. Er verstehe zwar das Argument von Jäger, dass die Busse nicht in die Berggemeinden fahren könnten, doch dafür könne man ein günstiges Nachttaxi für die Bergregionen anstreben. Laut Palaver plane man zwei Busfahrten vor Mitternacht und zwei nach Mitternacht ins und aus dem Tal heraus. „Es wäre sinnvoll, wenn der Planungsverband alle Gemeinden an einen Tisch holt und das ausdiskutiert“, sagt Palaver.

Beim Öffi-Treff in Jenbach zeigte sich, dass die Jugendlichen nach wie vor auf den Nightliner hoffen. Genauso wie jene Leute, die im Tourismus oder Pflegebereich arbeiten und Früh- bzw. Nachtdienste haben. Seitens des VVT sei man bemüht, endlich etwas ins Rollen zu bringen. Das hänge aber von der Bereitschaft der Ortschefs ab.

Für Fügens BM Dominik Mainusch wäre ein Nightliner ein wichtiges Signal für die Jugend, Verkehrssicherheit und eine Attraktivitätssteigerung im Tal. „Es braucht eine klare Entscheidung, ob die Gemeinden im Tal interessiert sind“, sagt er. Dazu fehle aber ein konkretes Finanzierungskonzept, sprich welche Gemeinde wie viel beisteuern solle. „Jene Gemeinden, die nicht direkt angefahren werden, zeigen weniger Interesse“, sagt er. Es seien noch zu viele Fragen ungeklärt. Seit dem Landtagsbeschluss im Mai ist viel Zeit vergangen. Auf die Frage, warum noch immer so vieles ungeklärt sei, konnte Mainusch keine konkrete Antwort geben. „Weil es in der Meinungsfindung noch keine Mehrheit gibt. Der Nightliner soll den Gemeinden auch nicht zu viel abverlangen“, sagt er.

Dass es am Geld scheitere, kann BM Klaus Gasteiger nicht verstehen. Abgesehen vom Beitrag der Gemeinden stehe die Finanzierung. „Es mangelt eher am Willen.“ Für Weratschnig stellt es eine Blockade dar, dass Jäger den Nightliner auf Eis gelegt hat.

Ein klares Ja oder Nein zum Nightliner will kaum ein Bürgermeister äußern. Beim Rundruf der TT waren viele der Ortschefs zurückhaltend und verwiesen auf den Planungsverband. Der Tenor: Es gibt zu viele unklare Faktoren, die Kosten für die Gemeinden dürfen nicht zu hoch ausfallen und es müsse geprüft werden, ob der Bedarf gegeben ist.

Laut VVT laufen zudem auch Gespräche für einen Nightliner ins Achental.