Arzl – Das absehbare Aus der bestehenden Arzler Fern­wärme ruft die Gemeinde auf den Plan. Seit einem Jahr ist klar, dass Guido Lechner sein Fernwärmenetz Mitte 2019 einstellen wird. Seitdem überlegt das Gemeindeparlament, wie man die gerade erst erhaltenen zwei „e“s als Energie­gemeinde halten kann. Die angestrebte Lösung heißt: eine eigene, kombinierte Anlage für Hackschnitzel und Pellets. „Die würde so an die 320.000 Euro kosten“, so Bürgermeister Josef Knabl zur TT. Der Gemeinderat ist jedenfalls „einstimmig dafür, dass für eine Beheizung mittels Biomasse-Heizanlage weitergeplant und gearbeitet wird“, wurde im Protokoll der November-Sitzung festgehalten.

„Ich war jetzt 20 Jahre dabei, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Ich habe mich wirklich bemüht“, resigniert Guid­o Lechner. Vor allem, weil jetzt auch noch Probleme mit dem Kessel dazugekommen wären. „Seit ich dabei bin, hat sich der Holzpreis zudem vervierfacht. Jetzt gibt es auch noch den Gasanschluss – da kann ich nicht mithalten“, begründet er seinen Rückzug aus der Fernwärme.

„Die Rohrleitungen sind kaputt“, erklärt BM Knabl das erkaltete Interesse der Gemeinde am bestehenden Netz. Schon die „Energie Tirol“ hatte der Kommune abgeraten, die bestehende Anlage zu übernehmen. Stattdessen wurde angeregt, ein eigenes Mikronetz zu errichten.

Beim Gemeindehaus könnte nun ein Heizhaus entstehen, das auch das Veranstaltungszentrum und zwei, drei Häuser mitheizen sollte. Interesse an einer gemeinsamen Lagerung hat der Arzler Hof, der jährlich 600 m³ benötigt.

„Damit erwischen wir mehrere Fliegen auf einen Streich“, so Knabl. Mit Biomasse (statt billigerem Gasanschluss) würden die „e“s erhalten bleiben, ein Teil der Hackschnitzel käm­e aus den eigenen Wäldern. Und Förderungen könnten aus dem Regionalwirtschaftlichen Programm (RWP) fließen. (pascal)