Innsbruck – Der Seniorenbund ist nicht nur die stärkste Organisation der Tiroler ÖVP, sondern genießt mit seinen mehr als 27.000 Mitgliedern, davon allein 3000 in Innsbruck, auch unter den Vereinen des Landes ein Alleinstellungsmerkmal. Das unterstrichen gestern mehr als 1000 Besucher im bis auf den letzten Platz gefüllten Forum 1 der Messe Innsbruck.

Joch Weißbacher aus der Wildschönau zauberte mit seinen Unterinntaler Musikgruppen und Sängern eine besinnliche Adventstimmung in den Saal, in die sich zwischendurch auch politische Töne mischten. LH Günther Platter etwa, der eine starke ÖVP-Regierungsdelegation anführte, sprach sich u. a. für mehr Effizienz im Bereich der Sozialversicherungen aus, betonte aber gleichzeitig die Notwendigkeit, dass Tirol „gerade in der Gesundheitsversorgung eigene Entscheidungen treffen“ könne.

Bischof Hermann Glettler machte den Senioren „Mut zur Dankbarkeit“ – auch für ein auf den ersten Blick nicht perfektes Leben. Letztlich zeige sich oft, dass „Gott doch alles gut gefügt hat“. Einen Seitenhieb erlaubte auch er sich in Richtung Bundespolitik, wo ÖVP und FPÖ dabei sind, „den Sack zuzumachen“. Ihm sei es einerlei, sagte der Bischof, ob der Sack zu- oder aufgeschnürt werde: „Hauptsache, es ist etwas G’scheites drinnen für die Menschen in diesem Land.“

Seniorenbund-Chef Helmut Kritzinger schließlich machte seinem Ärger über die Schulnoten-Debatte und das OGHUrteil zur „Ehe für alle“ Luft. Der rüstige Fast-Neunziger schloss mit einem feurigen Appell an die Senioren, die anstehenden Wahlen zu einer Willenskundgebung zu nützen: „Nur bei Wahlen haben wir Mitsprache. Nützen Sie diese Gelegenheit.“ (mz)