Innsbruck – In kürzester Zeit hat die Online-Petition der Österreichischen Krebshilfe „Don’t Smoke“ weit über 100.000 Unterstützungen gesammelt. Auch sonst fielen die Reaktionen in Tirol auf das Ende für das bereits beschlossene absolute Rauchverbot in der Gastronomie heftig aus – zwischen Freud und Ärger.

In der Tiroler ÖVP waren die Standpunkte beim Nichtraucherschutz stets sehr restriktiv. Die für die Jugend zuständige Landesrätin Beate Palfrader begrüßt einerseits die Verschärfung des Jugendschutzes – etwas, das sie selbst bei den Länderkollegen initiiert hatte. Das Kippen des totalen Rauchverbots in der Gastronomie nennt sie aber „nicht schlüssig“. Palfrader sah einen „Sprung in der Argumentation“ zwischen Jugendschutz und Gastronomie-Regelung.

Landeshauptmann Günther Platter nahm zur Kenntnis, dass es Kompromisse bei Regierungsverhandlungen geben müsse. Er hätte sich aber erwartet, „dass die bereits beschlossene Verschärfung umgesetzt“ werde. Dem ausgeweiteten Raucherschutz bis 18 Jahren kann Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg „einiges abgewinnen“. Das Aus für das Rauchverbot „ist jedoch nicht zu begrüßen“. Weil es langfristig eine positive Auswirkung auf die Gesundheit habe, ist Tilg davon überzeugt, „dass wir das Ziel eines generellen Rauchverbots auch weiterhin verfolgen sollten“.

Für den Innsbrucker Robert Rockenbauer, Bundesleiter der Schutzgemeinschaft für Nichtraucher, hat VP-Chef Sebastian Kurz an Glaubwürdigkeit verspielt. Rockenbauer hofft aber noch darauf, dass es letztlich im Parlament keine Mehrheit für die Abänderung gibt.

Deutlich wird Tirols Kinder- und Jugendanwältin Elisabeth Harasser: Die Entscheidung sei „völlig unverständlich und inakzeptabel“. Und Harasser fragt auch, welches Signal damit an die Jugendlichen geschickt werde. „Das Betretungsverbot für unter 18-Jährige ist reine Augenauswischerei.“ Wenn schon der Jugendschutz beim Alkoholverbot nicht kontrolliert werde, dann werde das auch beim Rauchen nicht anders sein.

Die Wirtschaftskammer-Fachgruppe der Tiroler Gastronomen habe sich des Themas schon länger nicht mehr angenommen, erklärt deren Obmann Josef Hackl. „Weil unsere Mitglieder uneins waren, haben wir die Entscheidung der Regierung überlassen. Nun wurde sie getroffen und wir stehen dahinter.“

Mit dem Aus für das Rauchverbot habe man „nicht gerechnet“, es aber „wohlwollend aufgenommen“, sagt Stefan Wanner, Fachgruppengeschäftsführer der Trafikanten in der Tiroler Wirtschaftskammer. „Je mehr das Rauchen eingeschränkt wird, desto weniger Möglichkeiten gibt es für die Trafikanten, ihr täglich Brot zu verdienen. Aus unserer Sicht ist es also ein positives Signal.“ (mw, bfk)