Von Brigitte Eberharter

Kössen – Zur öffentlichen Gemeindeversammlung hatte BM Reinhard Flörl am Montagabend eingeladen und das Interesse der Kössener Bevölkerung war groß. Im Mittelpunkt stand das Leitbild „Kössen 2030“. Im März dieses Jahres hat man mit der Analyse und dem Entwicklungsprozess begonnen, zu dem die Kössener eingeladen waren und an dem 160 Personen teilgenommen haben. Bereits 1991 unter BM Fritz Astl wurde ein derartiger Prozess gestartet und darauf hat man aufgebaut. „Wir legten einen starken Fokus auf das Ortszentrum“, sagt Stefan Lentner von der Firma Cima, die den Prozess begleitet. Nun soll es möglichst rasch an die Umsetzung der erarbeiteten Projekte gehen. „Wir haben nicht allzu viele, aber diese sind gut geplant, von der Ausführung bis zur Finanzierung“, sagt Lentner.

60 Wirtschaftsbetriebe mit 6600 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es in Kössen und diese sind auch alle sehr zentral erreichbar. Der Prozessbegleiter gibt aber zu bedenken, dass nicht nur Geschäfte einen Ort beleben, daher will man auch darauf achten, dass öffentliche Einrichtungen wie das Altenheim, der Kindergarten und die Schule im Zentrum bleiben. Als Standort dafür gibt es mehrere Optionen.

534 Fragebögen zur Analyseerstellung wurden von den Kössenern beantwortet zurückgeschickt und daraus ging hervor, dass 45 Prozent der Bürger mit dem eigenen Auto ins Zentrum fahren, was vor allem vor den Schulen und dem Kindergarten zu gewissen Zeiten Probleme bereitet. Zur Entschärfung werden so genannte Elternhaltestellen eingerichtet und probeweise könnte bereits im Frühjahr eine Einbahnregelung im Ort eingeführt werden.

Fix ist auch, dass ein Ortsmarketing mit einer professionellen Arbeitskraft aufgebaut wird. Diese soll sich unter anderem um die zehn leerstehenden Flächen im Zentrum kümmern und mit den Eigentümern Lösungen finden. Auch ein Dachmarkenkonzept für alle Institutionen der Gemeinde soll erstellt werden, sodass die Marke Kössen sofort erkennbar ist.