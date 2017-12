Von Wolfgang Otter

Wörgl – Es sind zwei ganz große Projekte, die den Wörgler Haushaltsvoranschlag für 2018 prägen: der Neubau des Feuerwehrhauses und die Errichtung der Landesmusikschule. Sie finden sich gemeinsam mit rund 11 Millionen Euro sowie weiteren 800.000 Euro für Straßenbau und Seniorenheim im so genannten Außerordentlichen Haushalt (AOH), über den diese Investitionen abgewickelt werden. Damit wird Wörgls Bürgermeisterin Hed­i Wechner am Donnerstagabend dem Gemeinderat ein echtes Rekordbudget mit einem Gesamtvolumen von 46,9 Mio. Euro (davon 35 Mio. Euro im Ordentlichen Haushalt, OH) vorlegen.

„Daher müssen wir einen Konsolidierungskurs fahren, um uns diese Dinge leisten zu können“, erklärt die Stadtchefin zu den vorgelegten Sparvorschlägen, die zuletzt für einige turbulente Diskussionen im Gemeinderat geführt haben. Sie sind übrigens im Haushaltsvoranschlag 2018 noch nicht berücksichtigt, „es war auch so möglich, das Budget zu erstellen“, sagt Wechner. Da aber am Donnerstagabend Gebührenanpassungen beschlossen werden, die aus dem Konsolidierungsprogramm resultieren, ist mit Mehreinnahmen im Jahre 2018 zu rechnen. Was die Landesmusikschule anbelangt, ist derzeit vorgesehen, dass die Stadt das Gebäude dafür selbst auf Baurechtsbasis auf dem Fischerfeld errichtet. Es war auch eine Miete im Gespräch, „aber es hat sich herausgestellt, dass der Eigenbau die beste Variante ist“, sagt Wechner. Beide Projekte werden sich 2019 mit 450.000 Euro an Rückzahlungen für die Darlehen niederschlagen. Damit steigt der Schuldendienst von 1,4 Mio. (2018) auf 1,9 Mio. (2019), um dann wieder sukzessive zu sinken.

Nicht zu übersehen ist allerdings, dass die finanzielle Situation im Ganzen für Gemeinden in den kommenden Jahren schwieriger werden wird. Nicht nur für Wörgl.

Ohne Gegensteuern würde in der Stadt der frei disponierbare Betrag (für 2018 bei 1,9 Mio. Euro) auf einige Hunderttausende Euro im Jahr sinken. Bedingt auch durch steigende Auf- und Ausgaben, die den Gemeinden von Land und Bund übertragen werden.

So haben sich die Transferzahlungen von 2011 bis 2018 um 29 Prozent auf 9,9 Mio. Euro erhöht, während die rückfließenden Transferzahlungen an Wörgl nur um 17 Prozent auf 2,5 Mio. Euro gestiegen sind. Sorge bereitet Bürgermeisterin Wechner aber auch die Entwicklung von anderen Sozialleistungen, so seien die Zahlungen für die Mindestsicherung von 290.000 Euro im Jahre 2008 auf 1,1 Millionen Euro im Jahre 2017 gestiegen. Auch die Kosten für Ganztagesbetreuung und Kindergärten steigen durch die neuen gesetzlichen Bestimmungen, „und wenn der Pflegeregress abgeschafft wird, kostet das die Stadt zusätzlich an die 200.000 Euro pro Jahr“, zeigt Wechner auf.