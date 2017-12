Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Zwar wurde in der gestrigen Fragestunde im Landtag länger über die Zukunft von Ölheizungen in Tirol debattiert, der hitzigere Abtausch erfolgte freilich zum Thema, das die Roten aufs Tapet brachten. Da forderte SP-Parteichefin Elisabeth Blanik LH Günther Platter auf, Farbe in Richtung der ersten Ergebnisse aus den Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ auf Bundesebene zu bekennen: und zwar gegen Fusionen bei Gebietskrankenkassen und für die Beibehaltung der Kammerpflichtmitgliedschaften.

Er habe seine Standpunkte in Wien eingepflockt, betonte Platter. Ein Ja zu den Kammern mitsamt ihren Pflichtmitgliedschaften sei für ihn unabdingbar. Dennoch müsse es erlaubt sein, über Reformen nachzudenken. Die sollten aber tunlichst von innen heraus kommen. Was reduzierte Kammerbeiträge betrifft – diese wurden zuletzt als Kompromiss kolportiert –, wollte sich Platter nicht festlegen: „Man wird sehen.“

Das forderte Blanik heraus. Wenn der Bund die Kammerpflichtbeiträge kürze, könne das Land selbiges auch mit seinen Beiträgen für die Landwirtschaftskammer tun.

In Sachen Sozialversicherungen hält Platter eine Reduktion „auf mindestens die Hälfte“ (derzeit 21) für zwingend. Jedoch sollten die in Tirol erwirtschafteten Millionen-Rücklagen im Land und die Budgethoheit erhalten bleiben. Wobei: Ganz so eng sieht es Platter mit der Budget­autonomie dann doch wieder nicht – bei den Gastpatienten brauche es eine Abgeltung vom Bund: „Da sind wir benachteiligt.“ Sehr wohl sei aber eine Harmonisierung der Versicherungsleistungen nötig.

Die jüngsten Querschüsse Richtung Wien von LR Beate Palfrader und AK-Boss Erwin Zangerl waren FP-Parteichef Markus Abwerzger einen Seitenhieb in Richtung Platter wert. Der verteidigte jedoch seine Parteifreunde: „Jeder in der Tiroler VP kann selbst Position beziehen.“ Gleichzeitig sei es aber nicht gut, jeden derzeit aus Wien kommenden Gedanken von außen zu kommentieren. Platters Plädoyer für das freie schwarz-türkise Wort quittierten SPÖ und FPÖ unisono: mit verschmitztem Lächeln.