Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Das Budget für 2018 der Stadt Schwaz steht. Einstimmig haben sich die Mandatare am Dienstagabend zu einem Haushaltsvoranschlag von rund 41 Mio. Euro entschlossen. Im ordentlichen Haushalt wurden 39,3 Mio. veranschlagt; im außerordentlichen 1,7 Mio. Euro. Das sind insgesamt knapp 1,4 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

Die größten Ausgabe- und Einnahme-Posten gibt es in den Bereichen Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft sowie Dienstleistungen und Finanzwirtschaft. Unter Finanzwirtschaft fallen vor allem die Kommunalsteuern ins Gewicht. „Wir sind da im Bezirk Spitzenreiter. Das muss man erst einmal schaffen“, sagt GR Hermann Weratschnig (Grüne) zu den 6,1 Mio. Euro an Kommunalsteuern, die 2018 die Stadtkassa klingeln lassen, ein Plus von 100.000 Euro zum Vorjahr.

Eine Einnahmequelle ist auch der Erlös aus Grundverkäufen. Hier hat sich die Stadt einen Rahmen von 3,7 Mio. Euro gesteckt. Im Voranschlag 2017 wurden 3,6 Mio. veranschlagt und 2016 knapp 2 Mio. Euro. Die Ausgaben für Grundkäufe sind hingegen klein gehalten. Für 2018 wird mit 300.000 Euro gerechnet. „Das ist eine Art Systemposten. Wenn sich uns die Möglichkeit bietet, etwas zu verkaufen, dann haben wir diesen Rahmen“, sagt BM Hans Lintner. Dabei seien beispielsweise die Grundstücke im Ried mit rund 3,2 Mio. Euro eingerechnet.

Im außerordentlichen Haushalt wurden fürs Skigebiet Kellerjoch 134.000 Euro, für den Neubau des Altersheimes St. Josef 1,4 Mio. Euro und für die Adaptierung der Bezirkshauptmannschaft 250.000 Euro veranschlagt.

Kritik musste das Kulturressort gleich mehrfach einstecken. „Wenn man Kultur mit dem Posten Sicherheit vergleicht, dann bekommt die Kultur doppelt so viel. Es sind förderwürdige Projekte im Budget, daher stimme ich zu. Trotzdem erreicht man mit der Kunst nur eine gewisse Gruppe von Leuten, während die Sicherheit uns alle berührt“, sagte GR Eva-Maria Moser (FP). Schärfere Kritik hagelte es von Parteikollege Daniel Kirchmair: „Die Theatervereine erhalten eine Förderung von nur 6300 Euro. Hingegen erhält die Produktion Knappentheater einen Zuschuss von 37.400 Euro. Was geht da vor?“ Das sei klar zu hoch gegriffen. Kulturreferentin Iris Mailer-Schrey (VP) erklärte, dass es sich dabei um das Stück von Felix Mitterer handle, das 2019 aufgeführt werden soll. Für die Vorbereitungen brauche es Mittel. „Qualität kostet Geld und das ist es uns wert“, stellte sie klar. Vize-BM Martin Wex (VP) betonte, dass auch noch Subventionen von 15.000 Euro fürs Kellertheater gebe, auch für den Silbersommer wurden 15.000 Euro eingeplant. Für Lintner (VP) sei es in wichtiger Theater-Impuls in der Stadt. Kirchmair kritisierte, dass es generell in der Stadt an Räumen für Proben der Vereine mangle.

Fünf Gegenstimmen gab es wie alle Jahre im Bereich Unterricht und Erziehung. „Die Kindergartengebühren sind unser Wermutstropfen im Budget. Die knapp 110.000 Euro hätten wir schon noch übrig, wenn ich mir so manch anderen Budgetposten ansehe. Wir sollten endlich überlegen, die Gebühren abzuschaffen“, sagte Vize-BM Rudi Bauer (SP).

Künftige Mittel wünscht sich GR Weratschnig auch für die in die Jahre gekommene Gemeinde-Homepage.