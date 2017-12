Zillertal – Dass der Planungsverband Zillertal den Nightliner vorerst auf Eis gelegt hat, kommt nicht bei allen gut an. Während einige Bürgermeister noch mit den Kosten hadern und am Bedarf zweifeln, fühlt man sich seitens des Landes Tirol vor den Kopf gestoßen.

„Wir haben in Jenbach beim Öffi-Treff den klaren Auftrag bekommen, eine gute Nachtverbindung ins Zillertal und Achental zu planen. Ich hoffe, dass sich vor Ort die Vernunft durchsetzt und wir gemeinsam eine gute Möglichkeit zur sicheren Heimfahrt für alle Nachtschwärmer finden“, sagt LHStv. Ingrid Felipe. Bereits vor dem Sommer habe ihr Büro dem Planungsverband einen Entwurf vorgelegt. Geplant seien Fahrten ab Jenbach um 23.15, 1.50 und 4.50 Uhr. In die Gegenrichtung ab Mayrhofen solle um 21.35, 0.35 und 3.35 Uhr gefahren werden. Die Finanzierung sei wie in anderen Regionen mit 2/3 vor Ort und 1/3 seitens des Landes angedacht. Eine Linie (also sechs Fahrten pro Nacht) koste jährlich rund 75.000 Euro.

Die Reaktion des Planungsverbandes wolle man so nicht hinnehmen. Land und VVT planen nun eine gemeinsame Linie Achental/Zillertal, um das Projekt „noch günstiger“ zu machen.

Als jüngster Bürgermeister Tirols weiß Dominik Mainusch (Fügen), dass das Interesse eher bei der jüngeren Generation liegt. „Derzeit sind die Bürgermeister im Planungsverband noch eher reserviert. So ein Projekt muss wachsen. Da braucht es noch Überzeugungskraft“, sagt Mainusch. Er ist sich sicher, dass ein Nightliner nicht nur der Jugend, sondern der ganzen Bevölkerung guttut.

Sein junger BM-Kollege Josef Bucher (Uderns) bleibt hingegen kritisch. Laut ihm würden die lokalen Taxi-Unternehmen einen guten Job machen. Es sei nicht zielführend, in die Privathand „reinzupfuschen“. (emf)