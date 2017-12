Hall – 42,975 Mio. Euro im ordentlichen und 25,327 Mio. Euro im außerordentlichen Haushalt umfasst der Budgetplan für 2018, den der Haller Gemeinderat am Dienstagabend mit 17:4 Stimmen abgesegnet hat. „Die wesentlichen Aufgaben der Stadt werden diesmal mit besonders hohen Posten bedacht“, betonte BM Eva Posch (VP) – wobei der Schwerpunkt klar auf den Bereichen Bildung und Straßenbau liege. Neben dem laufenden, insgesamt über 16,5 Mio. Euro schweren Neubau des „Schulzentrums Hall in Tirol“ ist hier auch die NMS Dr. Posch zu nennen, die aus dem Leasing angekauft wird. Hier sind für 2018 4,3 Mio. Euro budgetiert. „Die Stadt wird im Laufe des Jahres also Eigentümerin des Gebäudes“, erklärte Posch, den Kaufpreis habe man über die letzten 20 Jahre angespart. Da diese Leasingraten künftig entfallen, werden Mittel für den Schuldendienst beim Schulzentrum frei.

500.000 Euro sind für die – temporäre – Adaptierung der Doppelschule Schönegg vorgesehen: Im Parterre des Mittelschulteils sollen als Übergangslösung, bis zur geplanten Errichtung eines neuen Kinderbetreuungszentrums, drei Kindergartengruppen entstehen. Um die räumlichen Voraussetzungen für das Kinderzentrum, den Neubau der VS Schönegg und die Erweiterung des Schönegger Sportplatzes zu schaffen, will die Stadt Gründe vom Land ankaufen, hier sind (inkl. Polster) 1,5 Mio. Euro budgetiert.

Größte Posten beim Straßenbau sind die Verbreiterung des Brockenwegs – wo, wie berichtet, ein zweites Bürogebäude der Firma Fröschl plus Handelsflächen entstehen sollen – mit 650.000 Euro sowie der Umbau der sensiblen Kreuzung Galgenfeldstraße (450.000 Euro).

Die Liste „Für Hall“ stimmte auch heuer geschlossen gegen das Budget. GR Nicolaus Niedrist monierte, dass 21 Budgetvorschläge, die er in der Fraktionsführersitzung eingebracht habe, „nicht einmal diskutiert worden“ seien. Auch StR Barbara Schramm-Skoficz (Grüne) befand, dass die Arbeit der Opposition „im Budget nicht abgebildet“ werde. Wie Niedrist bemängelte sie, dass zur Budget-Erstellung erneut kein externer Finanzberater beigezogen worden sei.

Niedrist verwies darauf, dass die „freie Finanzspitze“ – die angibt, inwieweit eine Gemeinde Investitionen aus eigenen Mitteln tätigen kann – in Hall bei nur 1 Prozent liege, „es sollten 10 bis 15 Prozent sein“. Die stetig steigenden Kommunalsteuereinnahmen (7,5 Mio. Euro) seien sehr erfreulich, so Niedrist. Er attestiert Hall aber ein „Ausgabenproblem“ und wünscht sich, „dass alle fünf Fraktionen einen Kompromiss erarbeiten, wo hier Einsparungen möglich sind“.

StR Gerhard Mimm (SPÖ) lobte dagegen die „guten Ansätze“ bei Bildung und Kinderbetreuung, auch die FPÖ stimmte für das Budget. (md)