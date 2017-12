Innsbruck – Der Tiroler Landtag hat am Mittwoch einstimmig ein neues „Teilhabegesetz“ für Menschen mit Behinderungen beschlossen. Die Novelle wurde in einem bisher einmaligen Gesetzwerdungsprozess mit Betroffenen federführend von Grünen-Landesrätin Christine Baur über mehrere Jahre erarbeitet. Sie ersetzt das Tiroler Rehabilitationsgesetz aus dem Jahr 1983.

Das neue Gesetz tritt am 1. Juli kommenden Jahres in Kraft. Damit werde ein „wichtiger Schritt in Richtung Einbindung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung“ gesetzt, erklärte Baur. Eckpunkte seien unter anderem die Verankerung des persönlichen Budgets, eine „Peer-Beratung“ von Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung sowie der Grundsatz „mobil vor stationär“. Bei letzterem sollen zur Förderung der Selbstbestimmung mobile Leistungen stationären Lösungen vorgezogen werden. Darüber hinaus sollen auch große Einrichtungen durch kleinere Wohngemeinschaften abgelöst werden. (APA)