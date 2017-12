Der Gemeindeverband der Wohn- und Pflegeheime Osttirol ist nach den Innsbrucker Sozialen Diensten der zweitgrößte Heimträger in Tirol. An den vier Standorten Lienz, Matrei, Sillian und Nußdorf-Debant werden 430 Heimplätze angeboten. Insgesamt sind 405 Personen in den vier Heimen beschäftigt, etliche in Teilzeit. Das entspricht etwa 320 Vollzeitarbeitsplätzen. Lienz ist mit Abstand das größte Heim in Osttirol. Das neueste und modernste Heim ist hingegen jenes in Nußdorf-Debant. Es ging im November 2016 vorerst mit 30 neuen Bewohnerinnen und Bewohnern in Betrieb. Seit Oktober 2017 zogen weitere 30 Personen in das Heim. Ab 2019 soll auch die dritte Ausbaustufe mit noch einmal 30 Zimmern eröffnet werden. (co)