Von Harald Angerer

Kitzbühel – Wohnungen und Grundstücke, die sich auch Einheimische leisten können – ein Wunsch, den die Stadt versucht zu ermöglichen. Neben dem Einheimischen-Wohnprojekt Sonngrub auch mit verschiedenen Wohnprojekten. Besondere Aufmerksamkeit erregt hier das aktuelle Vorhaben der Wohnungseigentum (WE) im Süden der Stadt. „Wohnungen um 5 Euro pro Quadratmeter, und das warm“, wie Walte­r Soier, Geschäftsführer der WE, betont. Am Mittwochnachmittag erfolgte nach nur 66 Arbeitstagen die Firstfeier für das Gebäude.

Insgesamt entstehen 32 Wohnungen, aufgeteilt in 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Einheiten, und 38 Pkw-Stellplätze. Das Investitionsvolumen liegt bei 4,2 Millionen Euro. Wobei das Land Tirol 2,8 Millionen Euro an Wohnbauförderung beisteuert. „Ohne die Unterstützung des Landes Tirol und der Stadt wäre ein solches Projekt nicht möglich“, betont Soier. Die Stadt Kitzbühel stellt das Grundstück mittels Baurecht um 1 Euro pro Quadratmeter zur Verfügung.

„Diese 5-Euro-Wohnungen sind sehr wichtig für uns. Zum einen wird damit günstiger Wohnraum für junge Kitzbüheler geschaffen und zum zweiten geht das Signal hinaus, dass in Kitzbühel leistbares Wohnen sehr wohl möglich ist“, sagt Bürgermeister Klaus Winkler zu dem Projekt.

Die Vergabe der Wohnungen erfolgt durch die Stadt und auch wenn man auf den Keller verzichtet hat, sei die Ausstattung der Wohnanlage sehr gut, so gibt es auch einen Lift. Die Fertigstellung ist für Herbst 2018 geplant, die genauen Vergaberichtlinien stünden ab Jänner fest.

Damit sei aber noch nicht Schluss, betont Winkler. Eine Erweiterung gibt es auch beim Einheimischen-Siedlungsgebiet Sonngrub. Derzeit sind im Bereich West noch drei Grundstücke frei. Ab kommendem Jahr gibt es in dem Bereich weitere elf Grundstücke mit insgesamt 6000m2, die verkauft werden. Der Bebauungsplan wurde bereits erstellt und der Preis auf 230 Euro pro Quadratmeter festgelegt.

Auch habe die Stadt weitere Flächen, etwa im Bereich Gundhabing und Malernweg, im Auge, die für Einheimische erschlossen werden könnten. Hier laufen aber noch die Verhandlungen. „Durch Widmungswünsche ergeben sich hier immer wieder Möglichkeiten, zu günstigen Flächen zu kommen“, schildert Winkler. Einen Kuhhandel, dass freie Widmungen für günstige Flächen vergeben werden, sieht er darin nicht. „Hier können wir von den hohen Grundstückspreisen profitieren“, sagt Winkler. Eine fixe Quote für den Anteil an frei verkäuflicher Fläche und günstigem Teil gibt es in Kitzbühel nicht. „Das ist von der jeweiligen Fläche abhängig, es muss aber ein deutlich größerer Teil für die Einheimischen sein“, betont Winkler.