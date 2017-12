Innsbruck – „Dieser 13. Dezember 2017 ist für Menschen mit Behinderungen ein historisches Datum“, ist Ludwig Plangger, neu gewählter Obmann der argeSODiT (Arbeitsgemeinschaft der sozialen Dienstleistungsanbieter für Menschen mit Behinderungen, Lernschwierigkeiten und psychischen Beeinträchtigungen in Tirol) überzeugt. „An diesem Tag wurde vom Tiroler Landtag das neue Teilhabegesetz beschlossen. Es zieht einen Schlussstrich unter das 34 Jahre alte Rehagesetz – und das ist gut so, denn das Rehagesetz hat die heutige Lebenswelt von Menschen mit Behinderungen nicht mehr abgebildet.“

Wie sehr sich das Verständnis von Menschen mit Behinderungen in den letzten 30 Jahren gewandelt hat, zeigt schon der Name „Teilhabegesetz“: Der Gesetzgeber will nicht mehr mit der medizinisch-therapeutischen Brille auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen schauen. Aus heutiger Sicht müssen Menschen mit Behinderungen nicht „rehabilitiert“ werden, da sie selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft sind und sein sollen. Der Gesetzgeber sieht es heute als seine Aufgabe an, Menschen mit Behinderungen ein Mehr an Teilhabe zu ermöglichen – daher „Teilhabe-“ statt „Rehagesetz“.

Ludwig Plangger, seit 1994 Geschäftsführer der MOHI Tirol, ist davon überzeugt: Das neue Teilhabegesetz ist ein Meilenstein. „Seit vielen Jahren wurde von der Politik immer wieder vergeblich versucht, das Rehagesetz zu erneuern – nun ist es endlich gelungen.“ (TT)