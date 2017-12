Von Matthias Reichle

Zams – Die Ausgaben der Gemeinde Zams steigen 2018 wieder an. Beim 12,6-Mio.-Euro-Budget, dem der Zammer Gemeinderat in der vergangenen Sitzung grünes Licht gegeben hat, stehen Investitionen in die Infrastruktur im Vordergrund. Teuerstes Einzelprojekt ist 2018 die Sanierung der Zufahrt zum Recyclinghof (600.000 Euro). Viel Geld wird im wahrsten Sinne des Wortes „eingegraben“ – wie bei den Wasserversorgungsanlagen Unterreit, Alfuz-Garseilwiesen oder Perdann-Krankenhaus, wie Bürgermeister Siggi Geiger vorrechnete. Aber auch der Ankauf des Gemeinde-Lkw (260.000 Euro) oder das Straßenbauprojekt Hinterau (100.000 Euro) für die Ansiedlung des Unternehmens Gebr. Kofler stehen zu Buche.

Insgesamt 10 Mio. Euro wiegt der ordentliche Haushalt, 2,6 Mio. Euro der außerordentliche Haushalt. Teuer kommt die Gemeinde Zams 2018 ihre Beteiligung am Stanzertaler Kraftwerk an der Rosanna. 512.900 Euro muss sie in die Gesellschaft, die in einem finanziellen Engpass steckt, nachschießen – die Tiroler Tageszeitung hat berichtet. Aber auch der Venet kostet: Die Kommune, die 40 Prozent der Anteile hält, steckt nächstes Jahr wieder 436.500 Euro ins Skigebiet. Davon 122.800 Euro für laufende Investitionen. 8500 Euro kosten die Jahreskarten, die man an Zammer Jugendliche verteilt.

Die Verschuldung der Gemeinde steigt 2018 kräftig an – von 5,688.400 auf 7,283.200 Euro. Der prognostizierte Verschuldungsgrad, der am 31.12.2016 noch bei 38,39 Prozent lag, dürfte damit auf 53,47 Prozent steigen.

„Wir müssen viele laufende Projekte ausfinanzieren“, betonte Vizebürgermeister Josef Reheis. Es seien zahlreiche kleine Dinge, die zusammengerechnet viel Geld kosten. „Es wird nicht mehr gehen, dass die Gemeinde jedes Jahr so viel Geld investiert.“

Man habe viel für die Infrastruktur geleistet und deshalb ein hohes Niveau, betont GR Mathias Venier. Er hob auch die gute Entwicklung der Kommunalsteuer hervor. Skeptisch zeigte sich GR Armin Rudig bei den neuerlichen Belastungen rund um das Stanzertaler Kraftwerk. Es sei ein Projekt, bei dem man nicht weiß, wie es sich entwickelt. Venier hatte angekündigt, beim notwendigen Beschluss für diese Investition nicht mitzustimmen.

Die Abstimmung zum Budget ging dann aber einstimmig aus.