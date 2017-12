Sölden – „Der Gemeinderat hat mehrheitlich eine Software für das Wiegesystem beschlossen. Aber nach uns vorliegenden Unterlagen wurde anscheinend schon vorher ein anderes System bestellt“, fasst der Sölder Vizebürgermeister und Obmann des Müllausschusses, Reinhard Scheiber, zusammen. „Das kommt jetzt in den Überprüfungsausschuss. Wir wollen wissen: Ist etwas bestellt, von wem – und warum weiß keiner etwas davon?“

In der Gemeindepolitik gehen derzeit die Wogen in dieser Frage hoch. Seit 2008 muss der Müll aus der Tourismushochburg abtransportiert werden, seit eineinhalb Jahren diskutiert man ein neues Wiegesystem. Wobei die verschiedenen Angebote arg differierten. Da gab es zuletzt ein Angebot für eine reine Softwarelösung um 11.136 Euro – und zwischenzeitlich wurde gar ein Komplettsystem samt neuen Waagen und sogar Kameras um über 900.000 Euro als Offert gestellt.

GV Stefan Brugger hat dazu ein „Lust- oder Trauerspiel in drei Akten“ auf die Homepage seiner Fraktion „Gemeinsam für Sölden“ gestellt. „Es ist nicht so, dass wir irgendwem Vorteilnahme oder so vorwerfen“, so Brugger zur TT, „aber wir sind zur Wahl angetreten, um Transparenz in die Gemeindepolitik zu bringen.“

Mittlerweile hatte sich der Gemeinderat für die günstigste Variante mit 8:7 entschieden. Für Scheiber und Brugger entspricht das den Vorgaben der Sparsamkeit.

Bürgermeister Ernst Schöpf stimmte hingegen nicht zu: „Das ist in der digitalen Zeit ein analoges Nachschärfen mit einer Bandbreite von fünf Kilo – und das, wo wir doch nach Kilopreis abrechnen.“ Er hätte „ein paar tausend Eur­o draufgelegt, dann hätten wir ein gescheites System“. Vollkommen in Abrede stellt Schöpf die Vermutung der Opposition, dass seitens der Gemeinde oder deren Mitarbeiter schon im Vorfeld ein anderes System bestellt worden wäre.

Das wollen diese nun im Überprüfungsausschuss behandeln und davon weitere Schritte abhängig machen. Das Klima im Gemeinderat wird jedenfalls von beiden Seiten bemängelt. (pascal)