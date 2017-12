Es war die letzte Landtagssitzung der laufenden Gesetzgebungsperiode, die gestern Abend im Landhaus zu Ende ging. LH Günther Platter (VP) nutzte zuvor die Gunst der Stunde, um ein Resümee der ersten schwarz-grünen Koalition zu liefern. Platters Kernbotschaft: Tirol hat sich in vielen Bereichen einen „deutlichen Vorsprung“ erarbeitet.

Ein Ball, den Grünen-Klubobmann Gebi Mair nur allzu gern aufnahm, der mit Blick auf die anstehende Landtagswahl der ÖVP einen guten, sportlich gemeinten Rat mit auf den Wahlkampfweg gab: „Der Vorsprung ist schnell weg, wenn man bei einem blauen oder roten Tor einfädelt.“ Was freilich auf die nach dem 25. Februar 2018 anstehenden Koalitionsverhandlungen gemünzt war.

Dass es in Zukunft eine Änderung bei der Landesumlage brauche, darin waren sich gestern bei der Aktuellen Stunde zum SPÖ-Thema „Stadt und Land, Hand in Hand“ Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und FPÖ-Chef Markus Abwerzger einig. Diese belaste die Gemeinden nachhaltig, so der Tenor. Die Liste Fritz regte gar für überschuldete Gemeinden einen „Schuldenschnitt für einen Neustart“ an. SPÖ-Frontfrau Elisabeth Blanik wähnte sich ob ihrer zig Forderungen als „Ruferin in der Wüste“: „Wenn wir das nicht alles schaffen, wird es mit dem ländlichen Raum kein gutes Ende nehmen.“

Einstimmig hat sich der Landtag gestern noch für ein Aus von glyphosathältigen Planzenschutzmitteln ausgesprochen.

Nachdem Impuls durch eine umstrittene Gesetzesänderung nachträglich um Parteienförderung für 2017 ansuchen kann, werden die drei Abgeordneten heute um Stundung bei Vorwärts Tirol ansuchen. Schließlich wird der Schadenersatz aufgrund eines Urteils des Oberlandesgerichts Innsbruck vor Weihnachten rechtskräftig, Vorwärts-Parteichef Hansjörg Peer will danach einen Exekutionstitel beantragen. Da Impuls aber erst im Jänner die 740.000 Euro abrufen kann, hofft Anwalt Hermann Holzmann auf ein Einsehen von Vorwärts. Der Vorwärts-Vorstand tagt nächste Woche. (mami, pn)