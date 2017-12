Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Erst am Donnerstag wurde bekannt, dass die Landesregierung in Sachen Mindestsicherung eine Kommission einrichtet. Deren Aufgabe ist es, alle Anträge, in denen die Höchstsätze zur Deckung der Wohnkosten laut Tiroler Mindestsicherungsgesetz überschritten werden, zu überprüfen. Und am Ende den zuständigen Bezirkshauptmannschaften für jeden Einzelfall eine Empfehlung abzugeben, ob und in welcher Höhe zusätzliche Mittel gemäß der Härtefallregel möglich sind.

Wie berichtet, sind sich die Regierungspartner ÖVP und Grüne nicht einig, ob die nach Bezirken und Personenanzahl gedeckelten Wohnkostenhöchstsätze auch der Realität entsprechen. Aus dem Büro von Gemeinde-Landesrat Johannes Tratter hieß es, die Höchstsätze würden dem Grunde nach passen. Lediglich in manchen Gemeinden lägen die tatsächlichen Mieten über den festgelegten Sätzen. Die Grünen, aber auch der Sozialpolitische Arbeitskreis Tirol (SPAK) fordern eine Erhöhung der Limits.

Grünen-Klubobmann Gebi Mair untermauert seine Forderung nun mit Zahlen aus der Abteilung Soziales (siehe Factbox). Bei Bedarfsgemeinschaften lägen allein im Bezirk Imst die tatsächlichen Mietkosten in 140 der 158 Fälle, in denen Wohnhilfe nötig ist, über den vom Land verordneten Höchstsätzen. In 26 Fällen sogar mehr als 300 Euro über dem zulässigen Deckel. Ein System, so Mair, das sich auch in anderen Bezirken wiederhole. In Innsbruck-Land würden 697 von 987 Fällen die Mietobergrenzen sprengen.

Aufs Land hochgerechnet seien mit Stand Oktober 1830 Bedarfsgemeinschaften betroffen – das seien 4540 Personen. Unter diesen befänden sich wiederum 2130 Kinder. „All diese sind akut von einer Delogierung bedroht“, warnt Mair. Und all diese 4540 Einzelschicksale würden wohl jetzt auch bei der Mindestsicherungskommission aufschlagen. Von Einzelfällen könne also keine Rede sein, sagt Mair in Richtung ÖVP.

Dass natürlich auch die Grünen als Regierungspartner die Höchstsätze einst mitbeschlossen haben, streitet Mair nicht ab. Hierfür diente der Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer als Berechnungsbasis. „Es war nicht absehbar, dass der offenbar so danebenliegt“, fordert Mair nun Tratter zu einer tirolweiten Mietpreiserhebung durch externe Experten auf. Denn: „Das Land hat keine Ahnung, was die Leute in Tirol tatsächlich fürs Wohnen zahlen müssen.“