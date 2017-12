Von Helmut Mittermayr

Vils, Reutte – Am 21. Jänner kann die wahlberechtigte Vilser Bevölkerung ihre Meinung zur geplanten Ansiedelung eines Logistikcenters des Allgäuer Industriebetriebes Deckel Maho (DMG Mori) kundtun. Der weltweit führende Hersteller von spanenden Werkzeugmaschinen möchte am grenznahen Ortsende von Vils ein Logistikzentrum errichten, mit dem sowohl das Werk Pfronten bedient als auch die internationale Aus- und Zulieferung über den Grenztunnel Füssen über die A7 abgewickelt werden kann. Wie berichtet, hat sich in Vils wegen des zu erwartenden zusätzlichen Lkw-Aufkommens Widerstand geregt. Mit 294 Unterschriften hat Gemeinderat Markus Petz eine Volksbefragung erzwungen, die einen Umschwung im Denken des städtischen Gemeinderates herbeiführen soll, wo Petz als Einziger gegen die Einleitung der Umwidmung für Deckel Maho gestimmt hat.

Unter den Unterschriften findet sich auch jene des Schwagers von Petz, des Außerferner Wirtschaftskammerobmanns Christian Strigl. Beide wohnen nur einen Steinwurf von der Stelle entfernt, wo das Logistikcenter errichtet werden könnte. BM Günter Keller hatte Strigl, dessen Frau im Vorzimmer des Stadtchefs arbeitet, noch gebeten, ob er sich die Unterschrift nicht überlegen wolle. Strigl blieb standhaft und will die Ansiedelung von Deckel Maho verhindern. Dies führte in den letzten Tagen wiederum bei einem Treffen zu regen Diskussionen der Außerferner Bürgermeister, die die Vorgangsweise des Wirtschaftskammerobmanns eher mit Befremden aufnahmen. Der Tenor: Kaum sind Eigeninteressen im Spiel, ist es mit der Wirtschaftsvertretung auch nicht mehr weit her. So könne der oberste Interessenvertreter im Bezirk Reutte nicht agieren.

Die Tiroler Tageszeitung konfrontierte den Kammerobmann mit den kritischen Aussagen. Strigl weist Eigeninteresse wie Sorge vor Lärm von sich. Ja sicher, er wohne nicht weit vom geplanten Standort, ihm gehe es aber nur um Vils. „Denn ich persönlich wäre nicht besonders belastet, bin ich doch von sieben Uhr Früh bis sechs, sieben Uhr abends aus beruflichen Gründen nicht daheim.“ Strigl würde das Logistikzentrum genau am anderen Ende von Vils im Gewerbegebiet Stegen nahe dem Grenztunnel gut positioniert wissen. Dann müssten die täglich 24 in den Raum gestellten zusätzlichen Lkw-Fahrten aber immer durch ganz Vils hindurch zum Werk Pfronten. „Das stimmt schon, aber drei einheimische Frächter, wie von Maho präsentiert, wüssten sicher besser mit der Engstelle im Zentrum umzugehen als internationale Frächter.“ Der von Strigl favorisierte Ort war bisher allerdings nicht im Gespräch. Dafür Pinswang, wo Deckel Maho mit dem dortigen Bürgermeister Wechselberger schon verhandelt. Auch bei einem Logistikcenter in Pinswang würde der Maho-Lkw-Werksverkehr künftig immer ganz Vils queren müssen, die kolportierten 40 Arbeitsplätze wären für die Stadtgemeinde allerdings verloren. Die Kommunalsteuer würde selbstverständlich Pinswang zufallen.

Christian Strigl, der in Pflach ein Planungs- und Ingenieurbüro betreibt, will keineswegs aus privatem Antrieb wirtschaftsfeindlich handeln, vielmehr wären andere Wirtschaftstreibende im Städtchen Vils von der Maho-Ansiedelung ja negativ betroffen, er also im Zwiespalt. „Der Gasthof Schwarzer Adler mit seinem Gastgarten etwa. Das Mehr an Lkw wäre für den Schwarzen Adler sicherlich sehr schlecht. Die Wirtschaftskammer hat hier sogar eine Wirtschaftsförderung gewährt. Auch beim kleinen Sparmarkt würden die ,Mordsbrummer‘ den parkenden Pkw das Heck wegfahren“, macht Strigl eine weitere Sorge öffentlich.

So einen Gewissenskonflikt trage doch jeder Funktionär in sich, ist sich Strigl sicher. Er habe jedenfalls die Kammerleitung in Innsbruck vorinformiert und die Freigabe bekommen, gegen Deckel Maho zu unterschreiben. Und was würde er bei der Eröffnungsfeier in Pinswang als Wirtschaftskammerobmann sagen, sollte es dazu kommen, wollte die TT wissen. „Dass ich mich selbstverständlich über 40 neue Arbeitsplätze freue“, so Strigl zum unausbleiblichen Mehrwert.

Dem Vilser Bürgermeister Günter Keller raubt so eine Aussage das Sprachvermögen: „Was soll ich dazu noch sagen? Am besten nichts. Wir bekämen also trotzdem den ganzen zusätzlichen Maho-Verkehr ab, die Einnahmen aber eine andere Gemeinde.“ Keller vertritt jedenfalls die Meinung, dass sich der gewählte Bezirksobmann der Wirtschaftskammer nur schwer gegen eine Betriebsansiedelung stellen kann. „Ich mag ihn ja persönlich und bin ihm auch wirklich nicht böse. In einer Arbeitsgruppe zur Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskonzepts ist Strigl noch für die Erweiterung genau dieses Gewerbegebiets im Westen von Vils eingetreten. Aber da gab es die Wünsche für das Logistikcenter von Deckel Maho noch nicht. Jeder darf seine Meinung ändern“, so Keller fast fatalistisch. Strigl abschließend: „Ich habe kein prinzipielles Problem mit einer Deckel-Maho-Ansiedelung, ich will sie aber im Sinne von Vils nicht an diesem Standort.“