Von Michael Domanig

Telfs – Mit 17:4 Stimmen hat der Telfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Budgetvoranschlag für 2018 genehmigt: Dieser sieht in Einnahmen und Ausgaben 48,768 Mio. Euro vor – rechnet man alle Gemeindeunternehmen und Verbände ein, ergibt sich ein stattlicher Gesamthaushalt von 72,4 Mio. Euro.

Neu ist, dass – im Zuge der künftig anzuwendenden Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung – auch die Erlöse und Aufwendungen der Telfer Sport- und Veranstaltungszentren (SVZ) im Gemeindehaushalt aufscheinen.

BM Christian Härting (Wir für Telfs) erklärte, es sei diesmal „enorm schwierig“ gewesen, ein ausgeglichenes Budget vorzulegen – u. a. weil Bund und Land bisher keine Zahlen zum so genannten „aufgabenorientierten Finanzausgleich“ übermittelt hätten. Daher wurden im Budget zur Sicherheit Grundverkäufe in Höhe von 485.700 Euro eingeplant – falls diese Mittel nicht benötigt werden, führt man sie den Rücklagen zu. Generell stünden die Gemeinden vor großen Herausforderungen, so Härting: Bei den Transferzahlungen im Sozialbereich gebe es etwa ein Plus von 6 Prozent gegenüber dem Jahr 2017 – die Gemeinde muss hier um 387.700 Euro mehr leisten.

Der Schuldenstand der Gemeinde, der zum 1.1.2018 17,710 Mio. Euro betragen wird, steigt bis Jahresende 2018 trotz laufender Tilgungen deutlich auf 27,593 Mio. Euro. Hauptgrund ist, dass das Darlehen für das neue, heuer eröffnete Telfer Bad in Höhe von 10 Mio. Euro 2018 schlagend wird – dieses war bisher über das Baukonto der Sport- und Veranstaltungszentren abgerechnet worden und wird nun in den Gemeindehaushalt übernommen. Zugänge ergeben sich aber auch durch weitere Großvorhaben wie Sanierungen bei der Neuen Mittelschule und dem Sportzentrum oder den Umbau der Wertstoffsammelstelle: Dort sind eine Überdachung und Erweiterung, neue Büro- und Sanitäranlagen sowie ein modernes Bürgerkartensystem geplant – im außerordentlichen Haushalt sind insgesamt 1,5 Mio. Euro veranschlagt.

2010 habe er als Bürgermeister einen Gesamtschuldenstand (inklusive aller Gemeindebetriebe und Verbände) von 65,4 Mio. Euro übernommen, betonte Härting, und diesen bis 2014 auf einen Tiefstand von 42,9 Mio. Euro reduziert. Nun steige der Wert wieder auf ca. 54 Mio. Euro. Doch habe man in den letzten Jahren mit einer „nie dagewesenen Investitionskraft“ – Schwimmbad, neue Kindergärten, Kletterzentrum etc. – eben auch den Standort Telfs deutlich stärken können. Und: „Wir leisten pro Jahr immerhin rund 4 Mio. Euro an Tilgungen“, ergänzte Härting. Bis Ende 2022 soll der Schuldenstand dann sukzessive wieder auf knapp 40 Mio. Euro sinken.

Zu den größeren Vorhaben 2018 zählen überdies die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs, die Errichtung von zwei weiteren Löschwasserbrunnen, die Weiterführung des Telfer Verkehrskonzepts, die Verlegung des Wandersteigs Zimmerbergklamm oder die Beteiligung an der insgesamt 4,9 Mio. Euro schweren Park & Ride-Anlage Telfs-Pfaffenhofen.

Die Grünen stimmten dem Haushaltsplan zu, GR Theresa Braun sprach von einem „vorsichtig erstellten Arbeitsbudget“ und Projekten, die einen „Mehrwert für die Bevölkerung“ böten. Auch die FPÖ votierte für das Budget. GV Michael Ebenbichler regte aber die Bildung einer „Brainstorming“-Gruppe an, die darüber beraten soll, wie einnahmenseitig Steigerungen und ausgabenseitig Einsparungen erzielt werden könnten. Härting zeigte sich für den Vorschlag offen.

Kritisch äußerte sich dagegen GR Norbert Tanzer (PZT/SPÖ): Er fordert eine „Schuldenbremse“, sonst steuere Telfs „wie schon 2006 wieder auf einen finanziellen Abgrund zu“. Der vom Rechnungshof empfohlene Eigenmittelaufbau habe nicht stattgefunden.

GR Herbert Klieber (Bürgerliste) monierte, dass für den Straßenbau trotz erhöhter Erschließungskosten nur 780.000 Euro vorgesehen seien. GV Angelika Mader (VP) – die im Gegensatz zu ihren beiden Fraktionskollegen gegen das Budget stimmte – fürchtet, dass der Gemeinde die Personalkosten „in nächster Zeit entgleiten werden“. Hier sei zu prüfen, ob sich durch Umstrukturierungen Einsparungen erzielen ließen.

GR Sepp Köll (Telfs Neu) kritisierte, dass für die Opposition zu wenig Zeit geblieben sei, eigene Vorschläge für das Budget zu erarbeiten. Härting wies diesen Vorwurf zurück. Generell seien von den anderen Fraktionen kaum Änderungs- oder Verbesserungsvorschläge gekommen.