Innsbruck – Die Wählerverzeichnisse für die Tiroler Landtagswahl am 25. Februar liegen ab kommenden Montag (18. Dezember) in den Gemeinden zur öffentlichen Einsicht auf. Als Stichtag gilt der 28. November, teilte das Land mit. Berichtigungsanträge sind bis 22. Dezember möglich, hieß es.

Bis dahin kann jeder Staatsbürger unter Angabe des Namens und der Wohnadresse bei der zuständigen Amtsstelle schriftlich oder mündlich Berichtigungsanträge zum Wählerverzeichnis stellen. Die Gemeindewahlbehörde habe über diese binnen sechs Tagen nach Einlangen zu entscheiden.

„Auslandstiroler“ können ihr Wahlrecht nur ausüben, wenn sie rechtzeitig einen Antrag auf Eintragung in die Wählerevidenz für Wahlberechtigte im Ausland bei ihrer seinerzeitigen Heimatgemeinde gestellt haben – also jener Gemeinde, in der sie den letzten Hauptwohnsitz in Tirol hatten. Wer eine derartige Eintragung noch nicht veranlasst hat, sollte diesen Antrag vor Auflegung der Wählerverzeichnisse am 18. Dezember nachholen, hieß es. Danach gehe es nur noch mit einem Berichtigungsverfahren – und zwar längstens bis zum 22. Dezember.

Informationen sowie ein Formular für einen Antrag auf Aufnahme in die Wählerevidenz für Wahlberechtigte im Ausland stehen auf der Internetseite des Landes Tirol zur Verfügung: www.tirol.gv.at/verfassungsdienst. (APA)