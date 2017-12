Innsbruck – Der inzwischen karenzierte Chef der Finanzpolizei für Tirol und Vorarlberg, Thomas Wörgötter, hat eine heftige Debatte über Nebenbeschäftigungen von Beamten entfacht. Wörgötter wurde schließlich zum Prokuristen der von der Pletzer Gruppe übernommenen Bergbahn Pillersee bestellt. Anfangs sah er darin noch keine Befangenheit, über Nacht teilte das Finanzministerium jedoch mit, dass Wörgötter um eine Karenzierung angesucht habe.

Das Land will sich erst gar nicht auf solche Diskussionen einlassen. Vor wenigen Tagen erging deshalb ein Erlass von Landesamtsdirektor Josef Lie­ner an alle Führungskräfte. „Um die Klärung der notwendigen Fragen für alle Beteiligten zu erleichtern, wurde das Meldeformular für Nebenbeschäftigungen um Erläuterungen zur Zulässigkeit, Melde-, Zustimmungs- und Genehmigungspflicht betreffend Nebenbeschäftigungen ergänzt.“

Für das Land steht fest: Nebenbeschäftigungen von Mitarbeitern, die ihre dienstlichen Aufgaben behindern, gefährden und die Vermutung von Befangenheit hervorrufen, sind verboten. Jede erwerbsmäßige Tätigkeit in der Freizeit muss darüber hinaus gemeldet werden. Das betrifft auch unentgeltliche Funktionen in Aufsichtsräten oder Organen von Gesellschaften, Vereinen und Genossenschaften. Die Frage der Zulässigkeit und der Angemessenheit sei stets individuell und im Kontext der Aufgaben in der Abteilung zu beurteilen, wird im Schreiben angemerkt.

Seit dem Wochenende hat die Debatte auch die Landwirtschaftskammer erreicht. Funktionäre (Obmänner) und Bezirksgeschäftsführer üben vielfach dieselben Aufgaben im ÖVP-Bauernbund aus. Wie berichtet, stoßen diese Verflechtungen sauer auf. „Es ist nicht Aufgabe einer gesetzlichen Interessenvertretung, an Parteiveranstaltungen mitzuwirken. Auf so eine Idee kommt nur die ÖVP. Die meint nach wie vor, sie könne sich in Tirol alles erlauben“, übt SP-Chefin Elisabeth Blanik heftige Kritik. (pn)