Zirl – 20,705 Mio. Euro im ordentlichen und 2,791 Mio. Euro im außerordentlichen Haushalt: So lauten die Eckdaten des Budgets für 2018, das der Zirler Gemeinderat mit 13:6 Stimmen beschlossen hat. Mit 1.1.2018 wird Zirl einen Schuldenstand von 16,4 Mio. Euro aufweisen, laut Gemeindefinanzbericht des Landes zählt man zu den stark verschuldeten Gemeinden. Die Finanzlage sei also weiter angespannt, „Zirl muss sparen“, bekräftigt BM Thomas Öfner (Für Zirl) – es bestehe aber „kein Grund, in totale Depression zu verfallen“. Bei Kernaufgaben wie Kinder- und Altenbetreuung sei die Gemeinde gut aufgestellt. Und erstmals seit Jahren nehme man 2018 keine neuen Darlehen auf. Der Schuldenstand soll sich dann jährlich um 1,2 Mio. Euro reduzieren.

Große Hoffnungen in Sachen Arbeitsplätze und Kommunalsteuer verbindet Öfner mit dem geplanten neuen Gewerbegebiet „Zirler Wiesen“. Hier wurde mittlerweile das Baulandumlegungsverfahren eingeleitet, Öfner ist optimistisch, dass schon gegen Ende 2018 mit dem Bau der ersten Gewerbeobjekte begonnen werden kann. Für die finanzielle Abwicklung des Projektes – Ablöse von Grünstreifen, Verkehrserschließung, Planungskosten etc. – sind 1,7 Mio. Euro budgetiert.

Weitere Vorhaben 2018 sind u. a. der Abschluss der Heizungserneuerung in der Volksschule, Maßnahmen zu Brandschutz und Barrierefreiheit in der NMS, die Verbesserung der Wasserversorgung in den Ortsteilen Eigenhofen und Dirschenbach oder der weitere Ausbau des Breitbandnetzes. Zudem beteiligt sich Zirl an der Verbauung des Lehnbachs in Inzing.

Gegen den Haushalt stimmte neben der FPÖ und einem Grün-Mandatar mehrheitlich auch die Liste „Zirl Aktiv“: So fehle es am politischen Willen und budgetären Ansätzen, bereits beschlossene Projekte wie die Weiterentwicklung der Begegnungszone – samt Bürgerbeteiligungsprozess – oder die Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes umzusetzen, kritisiert „Zirl Aktiv“. (md)