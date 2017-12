Von Catharina Oblasser

Lienz – Das Bezirkskrankenhaus Lienz ist im Gegensatz zu mehreren anderen Tiroler Spitälern ein Gemeindekrankenhaus. Träger sind die 33 Osttiroler Gemeinden, die in einem Verband zusammengefasst sind. Obmann des Verbandes ist der Matreier Bürgermeister Andreas Köll.

Als Träger müssen die Gemeinden auch für das Spital aufkommen. Für das Jahr 2018 erwartet sie laut Andreas Köll eine gute Nachricht. „Die Verbandsumlage der Gemeinden wird nicht erhöht, sondern nur um zwei Prozent an den Index angepasst“, sagt er. Die letzten drei Jahre habe man jeweils kräftig erhöhen müssen, teilweise um 25 Prozent, erklärt der Obmann. Bei der Verbands-Ausschusssitzung heute Abend will er das kundtun. Das Land unterstützt die Spitäler Lienz, Kufstein und St. Johann in Tirol mit insgesamt 1,5 Millionen Euro, davon entfallen 470.000 Euro auf Lienz. So wie in Osttirol werden auch die Spitäler Kufstein und St. Johann von Gemeindeverbänden geführt.

Dennoch kommen Belastungen auf den Kranken­hausverband Lienz zu. In den nächsten fünf Jahren sollen 30 Millionen in die Erweiterung des Krankenhauses investiert werden, sagt Köll. Unter anderem sind die Bachelor-Ausbildung in der Pflege und neue Parkmöglichkeiten geplant. Dafür sind 25 Prozent Eigenmittel aufzubringen.

Ein weiteres Thema der Ausschusssitzung heute Abend: die mögliche Gründung einer Betriebs-GmbH als 100-Prozent-Tochter des BKH Lienz. „Die Tilak wollen wir nicht hereinholen“, erklärt Köll. Neben den steuerlichen Vorteilen solle die GmbH dazu dienen, sich an „periphären Primärversorgungseinrichtungen“ zu beteiligen. Der Krankenhausverband könne das aufgrund seiner Rechtsform nicht. Geplant ist laut Köll ein Netzwerk von Primärversorgungsstützpunkten in den Osttiroler Tälern.

Weiters wird im Krankenhausverband über die Neubesetzung des Hals-Nasen-Ohren-Primariats diskutiert – und über die Verwaltungsleitung.