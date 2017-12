Sölden – Mit Verwunderung kommentierten die Zuschauer beim letzten Sölder Gemeinderat, dass ein Widmungsansuchen von GR Johann „Giovanni“ Grüner nicht mit den übrigen, sondern als eigener Punkt unter „Allfälliges“ behandelt wurde. Grüner hatte die Umwidmung eines Grundstücks zur Errichtung eines Schwimmbades beantragt. Dies wurde allerdings selbst gar nicht behandelt: „Es gibt einen Gemeinderatsbeschluss, wonach niemandem weitere Widmungen erteilt werden, der einen Schwarzbau betreibt“, erklärte der Obmann des Bauausschusses, GR Walter Kuprian. Er bezog sich dabei auf eine nicht plankonforme Garage, für die Grüner bereits zuvor die nachträgliche Genehmigung verweigert wurde. „Ich habe den Abbruch bereits beauftragt“, betonte Johann Grüner gegenüber dem Gemeinderat.

Abweichend vom üblichen Prozedere des Gemeinderates wurde der vom Widmungsansuchen nicht betroffene Betrieb Grüners anhand von Plänen detailliert analysiert. „Eindeutig ebenfalls ein Schwarzbau“, konstatierte dazu GV Stefan Brugger und verwies auf Abweichungen durch eine Mitarbeiterunterkunft an der Stelle zweier Stellplätze im Erdgeschoß des Baukörpers und das Entstehen einer unzulässigen Erweiterung der Bettenkapazität durch die kürzlich frei gewordene Privatwohnung des Sohnes. Bürgermeister Ernst Schöpf wurde deshalb aufgefordert, als Baubehörde tätig zu werden. „Da wurde fünf-, sechsmal umgeplant“, erklärt sich Johann Grüner die Abweichungen.

Thomas Grüner, Listenkollege Johann Grüners, vertrat die Meinung, dass es sich bei der Errichtung der Mitarbeiterwohnung um „eine zulässige“, weil „geringfügige Abweichung“ handle und die Stellplätze an anderer Stelle nachgewiesen wurden. Selbst eine geringfügige Überschreitung der Bettenkapazität wäre zwar, so sie denn tatsächlich erfolgen würde, nicht korrekt, bisher allerdings auch bei anderen Quartiergebern in aller Regel stillschweigend toleriert worden.

„Wenn in diesem Fall bis ins Detail geprüft wird, muss dies auch für alle anderen Betriebe in der Gemeinde erfolgen“, so Thomas Grüner weiter, „und ich nehme an, dass auch dabei sehr viele Abweichungen bekannt werden und eine Lawin­e auslösen würden.“

Die folgende deutlich emotionale Diskussion führte zu keinem konkreten Ergebnis. Mit den Worten: „Ich beende jetzt dieses Schauspiel, weil ich hier einen persönlichen Angriff auf mich als Baubehörde und Giovanni Grüner als Gemeinderat sehe“, brach Bürgermeister Ernst Schöpf die verbale Auseinandersetzung ab und beendete die Sitzung. (tp)